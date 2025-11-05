北台灣回溫陽光露臉 鳳凰颱風生成須留意動向

中央氣象署指出，今天(6日)東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機會，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至攝氏27、28度，而中南部及花東可達28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，早出晚歸還是要加件衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，氣溫24至26度；金門晴時多雲，氣溫21至26度；馬祖多雲時晴，氣溫19至23度。風力方面，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，海邊活動請多加留意。

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」(FUNG-WONG，香港命名)，中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，以西北方向前進，預計下週一(10日)將移動到呂宋島附近，在下週二(12日)之後可能影響台灣附近的天氣，至於影響程度仍待觀察，目前不確定性大，請留意此颱風的最新預報。至於第25號颱風「海鷗」(KALMAEGI)，未來持續朝越南方向前進，有增強為強烈颱風的趨勢，對台灣無直接影響。