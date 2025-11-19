北台灣夜間低溫恐跌至12度！回暖時間曝光 下週又迎新一波冷空氣

【緯來新聞網】中央氣象署說明，因受東北季風帶來的冷空氣影響，今（19日）台灣各地普遍氣溫偏低，北台灣與宜蘭清晨出現15至16度低溫，預估晚間恐降至12至13度，部分空曠地區體感更冷。

這2天台灣各地明顯變涼。（圖／AP NES）

氣象署指出，儘管氣溫偏低，但今日降雨趨勢轉弱，北部地區雨勢已逐漸減緩。至於未來幾日，東北季風強度仍將左右台灣氣候，預估週末期間22日至23日氣溫略為回升，至週一（24日）新一波冷空氣再度報到，氣候將再轉涼。



今天白天，中部以北及宜蘭低溫約落在15至16度，南部與花東則約17至18度，部分地區溫度可能更低。北部白天氣溫回升有限，大約只有17至18度，其他地區多可達20度以上，南部甚至可達25至27度，較為溫暖舒適。



降雨方面，迎風面地區如桃園以北、宜蘭與花蓮仍可能出現局部短暫雨，東部的台東與恆春半島也有零星降雨機率。至於中南部，則以多雲或晴朗天氣為主，但清晨偶爾會有微弱降雨。

台灣各地明顯變涼。（圖／氣象署）

11月20日冷空氣持續影響，全台早晚天氣偏涼，北部與宜花地區較明顯感受低溫。預計桃園以北與東半部仍會有局部降雨，而其他地區則以多雲為主。氣溫方面，北部與宜花白天高溫約19至21度，中部及台東23至25度，南部仍可達25至27度。



氣象署補充說明，週四與週五降雨範圍進一步縮小，週末東北季風減弱，天氣轉趨穩定，各地回暖。僅基隆北海岸、東部與大台北山區仍有零星短暫降雨的可能，中南部則日夜溫差明顯。

降雨趨勢。（圖／氣象署）

下週一將迎來新一波冷空氣，初步估計各地低溫約18至19度，尚未達冷氣團標準。屆時桃園以北及東部地區將再度出現降雨，尤其基隆北海岸與東北部地區有局部大雨風險。

