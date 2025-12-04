北台灣天涼 民眾注意保暖（3） (圖)

即時中心／高睿鴻、陳治甬報導天氣要變冷了！氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）早說明，雖然今天台灣各地，大多都是舒適、穩定、晴朗的好天氣，但明天起，受東北季風影響，天氣將出現明顯變化。她說，各地氣溫均會明顯下降，北部、東部地區降雨也將增加；中南部地區早上可能還是有較高的氣溫，但入夜之後溫度降幅大，民眾必須特別注意天氣變化。從今早的衛星雲圖來看，謝佩芸說，今天的雲量比起昨日明顯減少，目前只有迎風面的北部及部分東部地區，雲量稍微多一些，但其餘各地雲量都偏少，普遍可看到陽光。因此她表示，今天的降雨預測，僅集中於基隆北海岸、大台北山區、部分東部地區等地，可能會出現局部性短暫陣雨；但其他各地，大多都是晴到多雲的穩定天氣，氣溫方面也相當舒適。氣溫方面，謝佩芸則指出，北部及宜花東地區，今日白天預測高溫約25到27度，屬於舒適、溫暖的天氣；中南部地區氣溫更高，可以來到近30度，甚至有些地方會再更高，所以感受上會相當溫暖、甚至有點熱。但從明天開始，她說，受到東北季風影響，氣溫將顯著下降。事實上，今天入夜之後，氣溫就會開始慢慢下滑，明天白天相較於今日，各地高溫都有明顯降幅。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）謝佩芸提到，尤其是北台灣的高溫，與今天相比會明顯轉涼，各地高溫可能剩下20到22度左右，且越晚會越冷；預計這波東北季風影響溫度最強烈的時間點，將落在週四清晨，預計最低溫約15、16度附近，就連南部地區，可能也只有17至18度。「所以，跟最近兩天相比，轉涼變冷的感覺會特別明顯，提醒大家，一定要注意未來數日的溫度變化，並且適時保暖」，她說。不過謝佩芸也說，雖然季風影響，北部及東部週四、週五白天都會比較涼，但南部地區的高溫還是會回升，也就是日夜溫差相當大。因此，週四、週五以後，南部民眾應特別注意，清晨會相當有涼意、白天則是很溫暖，日夜溫差非常大。她指出，過了週四以後，北部、東部地區氣溫逐漸回升，因此民眾要注意，這週氣溫起伏不小。氣象署預報中心技正謝佩芸今（2）說明近期天氣狀況。（圖／民視新聞）至於降雨情況，謝佩芸說明，明天由於東北季風增強，水氣也會稍微變多，桃園以北、東部地區降雨機率，會比今天更高；主要是陰天、以及有些短暫陣雨的天氣，在新竹、苗栗、以及中部山區，可能都會有些零星降雨。另，由於明天的氣溫驟降，所以她也提醒，中部以北高於3500公尺的高山，也可能出現零星降雪；因此，在山區活動的民眾，一定要有心理準備，應事先帶上一些防護措施。等週四之後，水氣會逐漸減少，雨區縮減至北海岸、大台北山區、東部地區；週六以後水氣繼續遞減，各地多是以晴到多雲的的穩定天氣為主。原文出處：快新聞／要變冷了！氣象署揭「今入夜後明顯轉涼」 最低溫時間曝光 更多民視新聞報導疑宏福苑大火監視器影片曝！火警鈴怎麼敲都沒反應傳藍白有意續卡1.25兆國防特別條例 鍾佳濱怒轟：無權暫緩列案最新／「只是想給她煮粥喝」清潔員送拾荒老婦32元電鍋！淪貪污犯 一審宣判出爐

民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話