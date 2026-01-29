北台灣平地恐0度！氣象粉專揭10天後急凍：比霸王寒流還強

由於東北季風減弱，今（29）日白天各地氣溫回升，北部及東半部高溫為20至23度，中南部可以來到24至26度，感受較舒適溫暖，日夜溫差較大。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，根據美國電腦預測模式預測，下下周一（2月9日）上午8時有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，「換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」，貼文曝光後引發熱議。

觀氣象看天氣在臉書粉專發文表示，最新美國電腦預測模式顯示，下下周一上午8時有1500公尺高度零下10度線壓到北台灣，「換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強」。

不過觀氣象看天氣補充，雖然未來負北極震盪的趨勢相當明顯，北極冷空氣持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率不高，且預測模式超過10天不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好」。

氣象署預估，下周日至下周二（2月1日至3日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下周三（2月4日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，下周四、下周五（2月5日、2月6日）水氣偏少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區有零星短暫雨；下周六（2月7日）另一冷空氣南下，北部及宜蘭氣溫下降。

