北台灣急凍整天！專家示警下一波更猛：恐達寒流等級

中央氣象署指出，今（2日）受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，晚上為這波強烈大陸冷氣團最冷時段，中部以北及宜蘭低溫普遍約10至12度，沿海局部地區及近山區平地低溫約8至9度，南部及花東低溫約13至15度；對此，氣象專家指出這波冷空氣恐怕還不是最強，下週一（12日）晚間將再有一波「強冷空氣」南下，屆時恐怕成為今年首波寒流，有機會創下「入冬最低溫」紀錄。

雷達回波合成圖顯示，降水回波仍以迎風面較多。（圖／翻攝自「洩天機教室」）氣象專欄「洩天機教室」撰文指出，今（2日）晨5：12本島縣市平地最低氣溫：新竹（湖口鄉）10.4度，桃園（楊梅區）10.4度，新北（石門區）10.6度，各地區平地最低氣溫約在10至13度，觀測資料顯示，迎風面雲多、背風面雲少，降雨回波仍以迎風面較多，桃園以北明顯降雨，花蓮、新竹零星；根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」的機率最高，本島將出現7度以下的平地最低氣溫，專家示警絕不可小覷。雨勢方面，今迎風面北部、東北部有局部短暫雨，花東有零星飄雨的機率，北台灣整天寒冷；背風面晴時多雲，中南部早晚冷，週六（3日）開始各地轉晴朗乾冷，早晚氣溫仍很低，要注意保暖。

北台灣急凍濕冷整天...不是最冷！專家示警「下一波更猛」：恐成今年首波寒流

專家提醒下週另一波冷空氣，有機會達到寒流等級。（圖／翻攝自氣象署）

專家提醒本週冷氣團恐怕不是今年最強，根據最新模擬顯示，週日（4日）白天起至週一（5日）傍晚、冷空氣減弱，白天晴朗舒適、早晚冷，下週一至週二（6日）上午，另一波冷空氣前緣快速掃過、迎風面北部、東半部轉有局部短暫雨，屆時台灣再次轉冷，不遜於上波的「強冷空氣」緊接南下，加上明顯的「輻射冷卻」，下週三（7日）至週六（10日）清晨皆有創入冬最低氣溫、並挑戰首波「寒流」，台北可能低溫來到10度以下，不過專家仍表示對於其影響之模擬的強度與時間，仍有差異，且持續調整；應持續觀察，再作定論。

