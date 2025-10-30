北台灣急凍！東北季風今晚殺到「低溫探1字頭」 11月初颱風恐生成
根據中央氣象署最新預報資料顯示，今天白天是北台灣短暫回暖的最後時機。氣象署資深預報員趙竑表示，受環境偏東風影響，今天北部、東半部地區高溫可達27至28度，中南部地區甚至可達30度以上。然而這樣的暖意即將結束，今晚開始將出現明顯天氣變化。
趙竑指出，今晚起受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣降雨情形將逐漸增加，可能出現局部短暫陣雨。明天開始到下周一，台灣將持續受東北季風環境影響，北部及東北部地區天氣明顯轉涼。
溫度變化方面，明天起北部地區高溫將下降至23至24度，低溫更可能跌至19至21度，部分地區低溫將出現1字頭，整天呈現偏涼天氣型態。東北部地區高溫約24至25度，低溫同樣在20至21度附近。相較之下，中南部及東南部地區受影響較小，高溫仍可維持29至32度。
降雨分布部分，未來一週大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等迎風面地區將有局部短暫雨，降雨時間較長。桃園、竹苗山區、台東及恆春半島則有零星短暫雨。中南部地區天氣相對穩定，主要是山區午後可能出現零星降雨。
氣象專家分析，這波東北季風預計持續影響至下周一，下周二將短暫減弱，北部高溫可望回升至28度，但隨即在下周三又有另一波冷空氣報到，屆時將再度轉為東北季風環境，北台灣氣溫將再次下降。
天氣風險公司分析師廖于霆提醒，今天清晨基隆北海岸曾出現一陣大雨，雖然對流已快速移往海面，但台灣附近水氣仍多，東半部地區今天仍有零星陣雨機會。此外，受華南雲系東移影響，西半部地區雲量偏多，可能出現飄雨情況。
廖于霆表示，這波東北季風影響期間，北部東北部將呈現多雲時陰陣雨天氣型態，但水氣不算太多，發生豪大雨機會不高。中南部及東南部地區則維持晴時多雲的穩定天氣，日夜溫差較大。
值得注意的是，根據數值模式預報，11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。廖于霆分析，從整體大氣條件判斷，颱風發展機會確實不低，但路徑方面仍有很大不確定性，需要持續觀察預報調整變化。
氣象署也提醒，東北季風影響期間，沿海空曠地區及離島可能出現強風大浪，民眾前往海邊活動應特別注意安全。北部及東北部地區民眾應準備保暖衣物，因應氣溫明顯下降。中南部地區雖然白天溫度變化不大，但日夜溫差明顯，早晚外出仍需適時添加衣物。
未來一週天氣總結，北台灣將進入濕冷天氣型態，中南部維持相對穩定天氣。民眾應密切注意天氣變化，適時調整穿著及活動安排。
其他人也在看
獨家／超大咖歌王公布驚人月收入！變房地產大亨 日賺上班族10倍薪水
81歲的「痛苦歌王」孫情迎來出道60周年，宣布將於11月8、9日舉辦《2025文平嫂重陽敬老感恩 孫情演唱會》，台中連唱三場，主辦單位更替他申請「金氏世界紀錄」，成為高齡歌手連唱紀錄的傳奇，接受三立新聞網專訪，也聊到自己過去曾是房產大亨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
衛生紙外包裝竟不是丟一般垃圾！環保局揭正確答案，3招分辨不怕丟錯罰6千
衛生紙外包裝常常被誤認為是一般垃圾，但事實上它是可以回收的塑膠產品！不過，塑膠袋回收有不少眉眉角，像是零食、泡麵的包裝就不能回收，到底要怎麼正確分辨可以回收的塑...早安健康 ・ 2 週前
坣娜病逝！民歌天后鄭怡發文悼念曝「她要朋友保守祕密⋯」
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享年59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，16日就已經病逝，她粉專發文停在6月8日，開頭就寫著「人生是一趟單程票。」似乎早就在暗示大家，而資深歌后鄭怡稍早發文悼念，也透露「有一個好朋友在最後一年有常去看她，她非常低調而且要朋友保守祕密，千萬不可對外說。朋友說一個月前最後一次去看她，是哭著走出她的家門。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
川普習近平釜山會談結束 歷時約一小時40分鐘
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天（30日）上午抵達南韓釜山金海空軍基地（Gimhae Air Base），兩人在鏡頭前握手寒暄，為高層會談揭開序幕。美中雙邊會談採閉門進行，於中午左右結束，歷時約一小時40分鐘。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
海鮮控注意！台人愛吃的「２類水產」重金屬超標，吃錯部位恐加速罹癌
海鮮向來是國人餐桌上不可或缺的美味，富含豐富的蛋白質與多種營養素，深受大眾喜愛。然而，消費者權益保護基金會最新檢測發現，國人愛吃的旭蟹和丁香魚等水產存在重金屬超標問題，長期食用恐對健康造成威脅。對此，食尚玩家 ・ 3 天前
川習未討論台灣 美前官員推測2原因對台有利
（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）全球矚目的川習會落幕，會中未討論台灣議題。美前官員分析，可能原因包括美方表明不想談，或中方知道川普不會在台灣議題上讓步，這2種情況都對台灣有利。中央社 ・ 12 小時前
川習會談前川普下令重啟核試 北京：盼美遵守承諾
美國總統川普今天在與中國國家主席習近平會面前，在社群平台上發文表示已下令五角大廈重啟核武器試驗。中國外交部回應表示，希望美方切實遵守《全面禁止核試驗條約》的義務和暫停核試驗的承諾，以實際行動維護全球戰略平衡與穩定。中國國防部發言人張曉剛則在下午的記者會說明，已注意到有關報導，並強調「中國的核政策是一貫和明確的」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 23 小時前
用路人注意！台15線北上「這路段」11/1起機動封閉 調撥南下車道維持通行
為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段將於11月1日至10日每日上午9時至下午16時止，管制台15線北上27K至32K擇要路段，辦理路面銑刨鋪築作業，屆時將機動封閉調撥台15線南下車道維持通行。施工若遇雨則將順延。 北區養護工程分局表示，請行經該路段車輛遵循標誌指示減速桃園電子報 ・ 1 天前
前新北議員張瑞山告別式 賴清德總統親臨致意
前新北市議員張瑞山於本月18日辭世，今（30）日上午在新北市立殯儀館舉行告別式，親友與政壇人士齊聚致敬。賴清德總統、前行政院院長蘇貞昌、新北市長侯友宜、新北市議長蔣根煌、台北市副市長李四川、民進黨祕書長徐國勇、副祕書長何博文、立委蘇巧慧及台北市黨部主委張茂楠等人皆到場表達哀思。中時新聞網 ・ 1 天前
維他露、愛之味、全家搶著賣，「無咖啡因麥茶」為何變Z世代新寵？
標榜無糖、無咖啡因的麥茶，正在橫掃超商冰櫃。Z世代為何愛上喝麥茶？這場飲料革命不只讓品牌賺翻，更揭開年輕人健康焦慮的真相。天下雜誌 ・ 1 天前
全糖市是真的！南鐵地下化挖出糖碎修路遺跡 證實：台南連路也是甜的
台南市區鐵路地下化工程持續推進，近期在東門路一帶出現驚喜發現——考古團隊在施工現場挖掘出一系列清代府城道路遺跡，揭示當年台南製糖產業的盛況。據研判，該區位於清代祝三多境（今新樓醫院周邊），往南連接自大東門出入的重要通道，當時糖廠雲集，是府城糖業的核心地帶。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
彰化3姊弟過馬路遭撞釀2死...駕駛判1年2月 阿公：判太輕會再上訴
彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟闖紅燈過馬路， 遭70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞上，釀兩死一傷慘劇。彰化地方法院審結，認為...聯合新聞網 ・ 23 小時前
林佳龍表態挺林岱樺遭罵爆 黨內人士：避免有藉口脫黨參選
外交部長林佳龍昨晚發文力挺同屬正國會的綠委林岱樺，綠委王義川、新北市議員卓冠廷也跟進表態，網路罵聲一片。對此，正國會人士表示，「林岱樺現在就是有參賽資格，正國會不挺她挺誰？」自己黨內同志，受到委屈，幫她出個聲音讓她有公平的機會與市民說明。另有綠營人士解讀，如果正國會力挺她到底，大家也仁至義盡，避免林有藉口脫黨參選。太報 ・ 23 小時前
燕圾湖潰堤
國民黨三大人氣王；禿子、漢子、燕子，前二者已在總統賽局被淘汰短新聞SHOTNEWS ・ 23 小時前
獨家／邱澤寵妻放閃 扛最帥奶爸被讚「神隊友」
邱澤升格當爸爸後簡直判若兩人，儘管面對媒體仍然話不多，但談起兩個多月的兒子會露出幸福洋溢的甜笑，比熱戀還甜蜜，她也被許瑋甯讚是「神隊友」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
周末低溫19℃！這天起雨區擴大「北台灣整天濕涼」
【陳靜文／綜合報導】今(31)日又一波「東北季風」南下，所幸冷空氣不強，氣溫降幅不大，北部低溫20℃、中南21℃、東部最低19℃！氣象專家吳德榮表示，下週一、二(3、4日)水氣增多，北部、東半部降雨範圍略擴大，雨勢稍增強，北台整天濕涼。壹蘋新聞網 ・ 3 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前