北台灣急凍！東北季風今晚殺到「低溫探1字頭」 11月初颱風恐生成

根據中央氣象署最新預報資料顯示，今天白天是北台灣短暫回暖的最後時機。氣象署資深預報員趙竑表示，受環境偏東風影響，今天北部、東半部地區高溫可達27至28度，中南部地區甚至可達30度以上。然而這樣的暖意即將結束，今晚開始將出現明顯天氣變化。

趙竑指出，今晚起受鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣降雨情形將逐漸增加，可能出現局部短暫陣雨。明天開始到下周一，台灣將持續受東北季風環境影響，北部及東北部地區天氣明顯轉涼。

溫度變化方面，明天起北部地區高溫將下降至23至24度，低溫更可能跌至19至21度，部分地區低溫將出現1字頭，整天呈現偏涼天氣型態。東北部地區高溫約24至25度，低溫同樣在20至21度附近。相較之下，中南部及東南部地區受影響較小，高溫仍可維持29至32度。

降雨分布部分，未來一週大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等迎風面地區將有局部短暫雨，降雨時間較長。桃園、竹苗山區、台東及恆春半島則有零星短暫雨。中南部地區天氣相對穩定，主要是山區午後可能出現零星降雨。

氣象專家分析，這波東北季風預計持續影響至下周一，下周二將短暫減弱，北部高溫可望回升至28度，但隨即在下周三又有另一波冷空氣報到，屆時將再度轉為東北季風環境，北台灣氣溫將再次下降。

天氣風險公司分析師廖于霆提醒，今天清晨基隆北海岸曾出現一陣大雨，雖然對流已快速移往海面，但台灣附近水氣仍多，東半部地區今天仍有零星陣雨機會。此外，受華南雲系東移影響，西半部地區雲量偏多，可能出現飄雨情況。

廖于霆表示，這波東北季風影響期間，北部東北部將呈現多雲時陰陣雨天氣型態，但水氣不算太多，發生豪大雨機會不高。中南部及東南部地區則維持晴時多雲的穩定天氣，日夜溫差較大。

值得注意的是，根據數值模式預報，11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。廖于霆分析，從整體大氣條件判斷，颱風發展機會確實不低，但路徑方面仍有很大不確定性，需要持續觀察預報調整變化。

氣象署也提醒，東北季風影響期間，沿海空曠地區及離島可能出現強風大浪，民眾前往海邊活動應特別注意安全。北部及東北部地區民眾應準備保暖衣物，因應氣溫明顯下降。中南部地區雖然白天溫度變化不大，但日夜溫差明顯，早晚外出仍需適時添加衣物。

未來一週天氣總結，北台灣將進入濕冷天氣型態，中南部維持相對穩定天氣。民眾應密切注意天氣變化，適時調整穿著及活動安排。

