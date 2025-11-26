北台灣急凍12度！週末回暖但日夜溫差大

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今日在臉書發布最新氣象分析，今年第27號颱風「天琴」於昨晚9時30分在菲律賓南部海域生成。根據預測路徑顯示，天琴颱風將持續往西移動，朝向越南東方海面發展，隨後逐漸往北偏轉並減弱，最終可能消散於越南東方海域，沒有接近或威脅台灣的機會。

雖然颱風本身不會影響台灣，但其外圍中高層雲系北飄，導致今日台灣各地雲量偏多。由於東北季風空氣偏乾，各地普遍沒有明顯降雨。明日另一波東北季風南下，配合中高層短波槽東移，台灣東南方及東方海域將有雲雨帶形成，預估大台北、東半部及恆春半島可能出現短暫陣雨，中南部則維持多雲天氣型態。

溫度變化方面，今晨受東北季風冷空氣影響，平地最低溫出現在苗栗三灣僅12.4度，雲林古坑12.9度，南投中寮13度。今日白天新竹以北到宜蘭、花蓮高溫約20至22度，苗栗以南及台東24至27度。今晚至明晨中北部都市區低溫約17至19度，空曠地區可能降至15度上下。

明日白天東北季風再度增強，各地雲量偏多，苗栗以北到宜蘭高溫降至19至21度，中南部及花東僅22至24度，體感更加涼冷。明晚到後天清晨，中北部及東北部都市低溫降至15至17度，空曠地區甚至可下探12至14度。週五白天在乾空氣影響下，雲量逐漸減少，高溫略為回升，北部及東北部約20至22度，中南部與花東23至26度，但夜間輻射冷卻加強，中北部空曠地區低溫恐再度逼近12度。

週末兩天東北季風減弱，風向轉為偏東風，水氣減少，各地多雲到晴，適合安排戶外活動。北部高溫回升至24至26度，中部及花東26至28度，南部甚至上看29至30度。不過清晨仍偏涼，中北部空曠地區最低溫仍可能低於15度，日夜溫差明顯。

展望下週天氣，東北季風仍將一波波南下影響台灣，但強度不算太強，目前尚未出現大陸冷氣團的跡象，持續時間也不長。北台灣溫度起伏較大，其他地區日夜溫差仍需注意，民眾早出晚歸務必做好保暖措施。

