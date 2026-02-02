北台灣恐降到0度？氣象專家曝「3大關鍵」打臉
氣象粉專「觀氣象看天氣」於1月29日分享最新美國電腦預測模式，指出2月9日早上8點，1500公尺高度的零下10度線可能壓到北台灣，平地有機會出現0度低溫！這樣的預測甚至比2016年的霸王寒流還要強。不過，由於這是超過10天的長期預報，不確定性仍然很高。粉專也特別提醒大家「先看看就好」，但消息一出仍引發熱烈討論。對此，天氣風險分析師吳聖宇也進一步解釋相關情況。
針對台北可能降至0度的天氣預報，氣象專家吳聖宇在社交媒體上發表見解，強調不應過於依賴單一的氣象模型或預報。他指出，民眾應該參考多家氣象資料，以避免因為單一預報而引起不必要的恐慌。吳聖宇建議，對於長達10至14天的預報，應視為娛樂效果，並不需過於認真看待。通常，7天內的預報才會受到氣象專家的重視，而5天內的預報則有較高的準確性，若真的出現如此低溫，他會及時告知大家。
此外，根據《TVBS》報導，前中央氣象局長鄭明典也對此預報進行解釋，並建議參考歐洲和美國兩個模式的預測，以獲得更可靠的結果。他指出，目前歐洲模式預測的溫度較高，呼籲大家不必過於擔心。
