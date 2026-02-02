北台灣恐降到0度？氣象專家點出「3大關鍵」：這時間才能定調

生活中心／陳慈鈴報導

氣象粉專「觀氣象看天氣」於1月29日分享最新的美國電腦預測模式，表示在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣。換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。由於是超過10天的預報，不確定性相當高。儘管粉專提醒「先看看就好」，仍引起熱議。對此，天氣風險分析師吳聖宇親自解釋了。

吳聖宇於臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，對於台北可能降到0度的預報，還是老生常談一下。首先，不要太相信單一模式、單一時次的預報結果，要多看幾家的資料，貨比三家不吃虧。再來是，預報時間長達10到14天的請先當作娛樂效果就好，或是當成一個趨勢參考，不要太認真。

台北可能降到0度的預報引起關注，吳聖宇以2張不同時間的預報結果進行說明。（圖／翻攝自「天氣職人-吳聖宇」臉書）

吳聖宇還提到，通常要7天之內的預報才會讓預報人員開始認真對待，5天之內的預報才有比較高的把握，3天之內的預報大致可以定調。最後，他特別提醒，「真的有這樣的情況，我會在這裡（臉書粉專）認真的告訴大家。」

此外，前中央氣象局長鄭明典也對引起討論的預報內容，進行解釋。根據《TVBS》報導，鄭明典表示模式常這樣預告，對預測內容暫時保留，並提醒有冷空氣的可能性。鄭明典還建議，應參酌兩個模式（歐洲、美國）可信度較高；就歐洲模式預測目前來看，溫度還是比較高，呼籲大家不用太擔心。

