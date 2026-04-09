北台灣房市死氣沉沉！待售建案逾1500案 賣壓恐比疫情期更慘

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面對旺季不旺，3月住展風向球再度亮出黃藍燈,，需求端呈現一攤死水。資料照



迎來329檔期，北台灣新建案市場卻是「旺季不旺」！3月住展風向球維持衰退，連續13個月亮出黃藍燈，分數僅37.5分，雖然建商把握央行政策微鬆綁的暖意，狂甩1,000多億元案量創近期新高，但需求端卻呈現「一潭死水」，單週平均成交甚至不到一組。住展雜誌指出，目前整體待售建案數已飆升至1,563案，賣壓慘況堪比疫情時期，即便央行理監事會議對房市態度軟化而微幅鬆綁，但整體新案市場卻依然死氣沉沉。

代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，3月燈號仍維持衰退黃藍燈，分數是37.5分，六大構成項目為「二升、四平」，預售屋推案量、新成屋戶數上升，來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數均持平。

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住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，農曆年節結束，輔以檔期效應，傳統上邁向房市旺季，需求面的追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數分數都呈現一潭死水，落在最低級距，低無可低，單週平均來客組數不到十組，成交組數也未及一組。

陳炳辰說，雖有新北市板橋區遠東通訊園區、桃園市龜山區A7重劃區大案見雙位數、甚至百組賞屋量，交易量也來到數十組，但屬新開案的個案表現，餘案在單周紀錄上能有一組售出，或是超過十組看屋量的比例僅1/3，買盤對於央行利多、329檔期的刺激可說毫無反應。

供給面兩樣情，預售案一共登場1,000多億量體，比前月大增700多億元，為2024年11月以來的單月新高，指標大案為長耀、遠揚建設在新北市林口區、板橋區的破百億元案；另在新北市三重區、桃園市龜山區、基隆市七堵區、新竹縣新豐鄉各有凱越、遠雄、暉騰、富宇建設公開50至90億元新案，建商盡本分在檔期推案，當中亦不乏延推案身影，然而，海量的推案與買氣上的大相逕庭，賣不完的整體待售建案數已來到1563案，慘比COVID-19時期，無疑得留意後續賣壓山大情況。

價格高又無預售付款優勢，大受限貸干擾的新成屋市場，仍趁著檔期熱度亮相200多戶，較前月增加100多戶，以暉騰建設在新北市三重區的80多戶新案為指標。

陳炳辰表示，4月的後329檔期與5月的520檔期還會有台北市士林區、北投區，與新北市中和區、桃園市中壢區、新竹縣竹北市和竹東鎮的指標案計畫上場，在下半年面臨選舉干擾，若國際戰事還持續拖延，反倒不如在頻傳央行放下強硬身段消息的當前能推就推，以免夜長夢多。

至於是否皆能成就個案亮點，除了地段、品牌、產品規劃等關鍵因素，陸續有二線地帶新案回吐超漲價位，落至區域基本行情，藉此打動買方，央行總裁亦對建商讓價加以喊話，兼之政經局勢不穩之牽連，值得觀察長期紋風不動一成以內議價率變動的可能性。

3月住展風向球維持衰退，連續13個月亮出黃藍燈，分數僅37.5分。住展雜誌提供

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