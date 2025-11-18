北台灣整天濕冷跌破20度 氣象專家示警最冷的時候還沒到：剩下12度
今日（11/18）受東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日氣溫介於16至19度間，南部雖然較溫暖，但入夜後也會開始降溫。降雨方面，迎風面北部、東北部水氣偏多，氣象署一早也針對北北基宜4縣市發布豪雨特報，提醒民眾外出時注意天氣狀況。
氣象署指出，今日天氣受東北季風影響，北台灣整天介於16至19度間，中部、花東地區清晨低溫也跌破20度，高溫僅22度左右；南部白天感受溫暖，高溫達27度，但入夜後也會開始降溫，日夜溫差明顯，提醒民眾外出記得攜帶衣物保暖。離島天氣：澎湖陰天，19至21度；金門陰時多雲，15至20度；馬祖陰天，13至17度。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，最冷的時候還沒到，明日（11/19）、週四（11/20）清晨苗栗以北將出現12度左右平地最低溫，台北氣象站則降至16度左右，雖然離大陸冷氣團的強度有段差距，不過北台灣氣溫比前週降了不少，應注意調整穿著。
吳德榮接著指出，根據最新歐洲模式模擬顯示，明日起水氣雖然略為減少，不過迎風面仍有局部降雨，加上冷空氣持續南下，今日越晚各地感受越冷。週日（11/23）東北季風雖然會減弱，但下週一（11/24）馬上又會有一波東北季風南下，迎風面降雨機率增加，北台灣溫度也會再下降。
