北台灣整天濕冷「4縣市豪雨特報」 清晨最低溫將下探12度

受東北季風影響，今（18）天北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，雨勢相當明顯，氣象署針對「基北北宜」4縣市發布豪雨特報，須防範瞬間大雨，山區坍方、落石及溪水暴漲。

而中部及花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，南部天氣變化則不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，不過到晚上各地溫度會再下降。離島天氣，澎湖陰天19至21度；金門陰時多雲，15至20度；馬祖陰天13至17度。

氣象論壇「洩天機教室」提醒，明日、週四的清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離「大陸冷氣團」的強度、有段差距，但北台氣溫比前週降了不少，應注意穿著調整。

另外，今天要注意東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及各離島，有8級以上強陣風發生的機率，苗栗至雲林沿海及澎湖可能有10級以上強陣風；浪高普遍來到4米左右或以上，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率，海上作業請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日受東北季風影響，東北風可能挾帶微量境外移入影響臺灣及離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

