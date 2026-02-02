北台灣明回溫轉晴 週五起再變天降溫

低溫加上充沛水氣配合之下，昨（1）日下午5時許玉山迎來降雪，玉山氣象站也成了一片銀白世界，氣象署預估今日白天3000公尺高山仍有降雪機率，這是因為受到大陸冷氣團的影響，各地早晚偏涼冷，而高山飄雪，北部民眾則是對濕冷特別有感。

台北市民眾徐先生表示，「你濕的時候就體感溫度會比較低。」

桃園市民眾廖小姐說：「濕濕冷冷的不太舒服。」

不過隨著冷氣團減弱，天氣型態也將轉變，週二白天起逐漸回溫、轉為穩定；週三到週五白天，各地多雲到晴，僅有東南部和恆春半島偶有降雨；週五晚間到週六，隨著另外一波大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣將再度轉冷。

廣告 廣告

氣象署預報員曾昭誠說明，「禮拜五晚上到禮拜六這段時間會有另外一波鋒面通過，後面也是會有大陸冷氣團南下，所以中部以北跟宜蘭花蓮，天氣會十分明顯轉冷，其他地區可能在禮拜六的下半天開始，也會感覺到開始變冷。」

至於週五、週六這一波冷氣團，是否會比目前這波更強，氣象署也提出最新評估。

氣象署預報員劉沛滕表示，「我們預估可能跟這一波的冷氣團強度相當或是再更強一些，所以可能造成的低溫，可能會在禮拜六或是禮拜天，可能在禮拜天的時候溫度會再更低一些，那也有可能北部北台灣的氣溫，普遍來到13℃左右。」

氣象署提醒，本週天氣較為穩定的期間，中南部日夜溫差仍大，回暖時要特別留意霧或低雲發生，影響到能見度，行車用路也請多加注意安全。

更多公視新聞網報導

冷氣團襲台 玉山傍晚開始降雪

