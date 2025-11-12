北台灣晚起防強降雨！下週入秋最強冷空氣殺到 低溫下探15度

鳳凰預計今晚登陸，不排除出海後降為熱帶性低氣壓。（翻攝自中央氣象署官網）

輕颱「鳳凰」預計今晚登陸，不排除出海後減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署指出，不排除有另一波共伴效應為北海岸與大台北帶來雨勢，而下週一又有更強東北季風南下，為入秋以來最強冷空氣，局部地區恐達15度。

中央氣象署科長林秉煜今（12日）指出，傍晚鳳凰的暴風圈已明顯縮小，颱風構造與一般的颱風不太一樣，強的對流在北側，隨颱風向東移動，未來1、2個小時內會通過屏東、鵝鑾鼻，深夜再從台東或恆春出海，也不排除今晚就減弱為熱帶性低氣壓。隨對流東移，將為南部帶來降雨；隨東北季風增強過程中，北台灣雨勢也會增加。

今晚南部、花東降雨明顯，不排除還有另波共伴效應為北海岸與大台北帶來雨勢；明日東北季風增強，加上東南風影響，北部有短延時強降雨，中南部及東半部天氣轉為穩定。週末東北季風緩和，但下週一又有另波更強的東北季風南下，北部與東半部降雨增加，這波將會是入秋以來最強冷空氣，各地低溫僅16至18度，局部地區可能達15度。

中央氣象署18時15分更新海上陸上颱風警報，18時的中心位置在北緯22.2度、東經120.3度，即在鵝鑾鼻的西北西方約70公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行，近中心最大風速每秒18公尺。預測預測明（13日）17時的中心位置在北緯25.6度、東經126.2度，即在台北的東方約480公里之處。

中央氣象署稱，鳳凰過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。陸警範圍包含台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備；海則有台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

