北台灣最大三太子廟 桃園護國宮48周年宮慶熱鬧登場

桃園護國宮太子廟48周年宮慶。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（2）日晚間前往桃園區，出席「桃園護國宮太子廟48周年宮慶」。張善政表示，護國宮自48年前在林銘域師父投入心力與信眾支持下，從小型宮廟逐步拓展，發展為北台灣最大的三太子廟宇，是地方重要的信仰中心，盼三太子持續庇佑桃園，也祈願所有參與信眾都能身體健康、家庭平安。

此次宮慶吸引眾多友宮友廟共襄盛舉，在在凸顯護國宮在北台灣宗教圈的重要地位。圖：市府提供

張善政指出，護國宮不僅香火鼎盛，也形塑多項具地方特色的宗教文化活動，包括每年的三太子夜巡祈福、春節期間深受小朋友喜愛的太子遊樂園區，以及太子忠孝文化季等，都成為桃園在地重要的民俗文化。此次宮慶吸引眾多友宮友廟共襄盛舉，在在凸顯護國宮在北台灣宗教圈的重要地位。

民政局表示，護國宮供奉中壇元帥哪吒三太子，自民國66年創建以來，長期與市府合作，無論在宗教團體講習、防災防疫宣導、公益活動及關懷弱勢等面向，都能看到廟方與志工的積極投入。護國宮48周年宮慶活動內容豐富，包括早課誦經、獻祝大典、祈福玉皇上帝、慈悲梁皇寶懺護國息災祈安禮斗大法會及晚間平安宴等，不僅延續習俗，也象徵飲水思源與感恩惜福。

