北台灣最大夜市傳熄燈!攤集區未依法申請 廟方:下周辦慶典素食攤

桃園中壢仁海宮夜市被譽為北台灣最大夜市，占地兩萬坪，擁有400多個攤位，近期卻傳出將於12月7日結束營業的消息。桃園市府表示，由於該攤集區未依法申請，將依自治條例進行裁罰。廟方澄清，這是為慶祝建廟200周年所舉辦的廟會市集，下週將舉行福醮大典，現場攤販將縮減規模並轉為素食供應，夜市的吃喝玩樂活動仍將持續，只是形式將有所調整。

仁海宮夜市驚傳熄燈，廟方稱下周開始將會舉辦福醮大典。(圖／TVBS)

位於桃園中壢的仁海宮夜市不僅規模龐大，更以豐富多元的活動聞名，每週都有不同主題活動，夜市還設有旋轉木馬等遊樂設施，美食種類繁多，總計有400多個攤位，因此被稱為北台灣最大的夜市。然而，最近有消息傳出，原本計劃在12月底結束的市集，可能因未通過市府稽查而提前於12月7日熄燈。桃園市場科科長陳慶仁表示，他們收到民眾陳情後，請中壢區公務所同仁前往現場稽查，發現該攤集區未依照自治條例向市府申請，因此將依規定進行裁罰。

對此，仁海宮副董事長王介禧解釋，該夜市原本就是為慶祝建廟200周年，才特別在八月起每週五、六、日舉辦的廟會市集，場地是由輪胎業者無償提供的兩萬坪土地。王介禧進一步說明，由於下週將舉辦福醮大典，需要提供素食，而原本的攤商無法配合素食要求，因此先行退出。他強調，基本上夜市的吃喝玩樂活動都還會繼續，只是沒有葷食，改為提供素食，預計仍會有100多個攤位。因應廟會活動的特殊需求，原本400個攤位的規模將會縮減，但仁海宮夜市的活動仍將持續進行，只是以不同的形式呈現給民眾。

