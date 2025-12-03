北台灣最大夜市提早收攤！中壢仁海宮曝原因

桃園市中壢仁海宮廟會市集的夜市攤位12月7日是營業最後一天。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍、周敏鴻 ／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮舉辦建宮200週年祈安五朝福醮慶典系列活動，徵得泰豐輪胎公司提供舊址(位於中壢區中華路二段365巷旁)逾2萬坪土地作為廟會市集場地，打造號稱北台灣最大的夜市，原預計從8月2日起至今年底，不過，廟方昨晚在臉書粉專宣布夜市提前於12月7日結束營業，本週五、六、日將是最後一次夜市活動，引起議論。

對此，中壢仁海宮董事長王介禧說明，中壢仁海宮從今年初籌辦祈安五朝福醮遵循傳統習俗，於壓軸12月13至17日醮典期間全程茹素，以清心飲食敬天禮地、表達誠敬之意；為呼應現代人多元的飲食生活方式，中壢仁海宮倡議「與媽祖同行，茹素5五天」行動，將於明(4)日上公告相關內容，邀請民眾一同響應，以體諒環保、敬天護生的心念，從飲食開始實踐慈悲與清淨。

廣告 廣告

王介禧說，考量廟會市集的攤位有很多賣葷食，配合五朝福醮期間的茹素活動登場在即，因此夜市攤位提早於7日收攤，但因遊樂設施的票券可使用到12月底，現場遊樂設施暫不撤場，會持續開放到12月底。

桃園市中壢仁海宮廟會市集的夜市攤位12月7日是營業最後一天。(記者李容萍攝)

桃園市中壢仁海宮廟會市集的遊樂設施照常營業。(記者李容萍攝)

桃園市中壢仁海宮廟會市集的遊樂設施照常營業。(記者李容萍攝)

桃園市中壢仁海宮舉辦建宮200週年祈安五朝福醮慶典系列活動醮壇已搭設完成。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

