北台灣最大夜市提早週日收攤 攤商：配合仁海宮茹素行動

中壢仁海宮廟會市集號稱北台灣最大夜市。(記者李容萍攝)

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢仁海宮舉辦建宮200週年祈安五朝福醮慶典系列活動，在泰豐輪胎公司舊址土地打造超過200攤商的廟會市集，號稱北台灣最大夜市，原定8月2日經營到今年底，將提前到7日結束營業，負責管理攤商的八德興仁花園夜市總經理吳仕明說，提前結束是為了配合仁海宮13日到17日的醮典期間茹素行動。

中壢仁海宮董事長王介禧說，從今年初籌辦祈安五朝福醮，遵循傳統習俗將於壓軸的12月13日到17日醮典期間全程茹素，以清心飲食敬天禮地、表達誠敬之意；為呼應現代人多元的飲食生活方式，倡議「與媽祖同行，茹素5天」行動，邀民眾響應，以體諒環保、敬天護生的心念，從飲食開始實踐慈悲與清淨。

廣告 廣告

王介禧說，考量廟會市集的攤位有很多賣葷食，配合五朝福醮期間的茹素活動登場在即，因此夜市攤位提早於7日收攤，但因遊樂設施的票券可使用到12月底，現場遊樂設施暫不撤場，會持續開放到12月底。

民眾得知北台灣最大夜市將提早收攤，有人說「要把握最後幾天，好好前往夜市逛一逛」，雖有人直呼可惜，也有人支持表示「醮典期間全程茹素，期間去逛夜市，卻有許多攤商是販賣葷食，確實不恰當」。

吳仕明說，廟會市集原規劃經營到年底，並於醮典期間全程茹素的期間，讓8成以上販賣葷食的廟會市集休息一週，但仁海宮希望廟會市集不休息、改為素食攤位為主，考量原有的攤商多難以配合，才決定要提前於7日撤除原有的廟會市集。

中壢仁海宮廟會市集號稱北台灣最大夜市。(記者李容萍攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

北台灣最大夜市提早收攤！中壢仁海宮曝原因

錄取台大研究所卻遭取消 原來是大學同學搞鬼

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

