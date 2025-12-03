北台灣最大夜市收攤原因曝 桃市府：未提出申請

桃園中壢仁海宮夜市提前收攤將於本周末結束營業。（呂筱蟬攝）

桃園市中壢仁海宮為慶祝建廟200周年，每逢周五、六、日於泰豐輪胎廠舊址辦理仁海宮夜市，占地2萬坪號稱北台灣最大夜市，原預計營業到本月底，卻傳出提前歇業只營運到本周假日。仁海宮指出，配合醮典期間茹素，夜市最後營業日為12月7日；市府經濟發展局則說，該夜市並未向市府提出申請，後續將進行裁罰。

仁海宮夜市自今年8月初以來每逢周末營業，吸引超過400個攤商進駐販售美食，還有多元大型遊樂設施，營運期間雖然吸引眾多民眾前往，但也頻傳亂象，初期因造訪夜市人潮踴躍，周邊違規停車問題層出不窮，第1周就讓中壢警方開出500張罰單，後續也因影響周遭道路交通，引發當地人怨聲連連，同時還有價格太貴、食物重複性太高等爭議。

該夜市原預計營運到12月底，但最近突然宣布提前於12月7日結束營業，本周五、六、日將是最後一次夜市活動。經發局指出，中壢仁海宮建廟200周年是民間廟會活動，其中的仁海宮市集並未向市府申請，期間也有收到民眾1999陳情交通及衛生等問題，有派員至現場稽查，後續將依自治條例進行裁罰。

中壢仁海宮董事長王介禧表示，中壢仁海宮祈安五朝福醮遵循傳統習俗，醮典期間全程茹素，將於12月13日至17日推廣為期5天的「清心食素」行動，為配合相關活動，中壢仁海宮廟會市集最後營業日為12月7日，另遊樂設施仍將持續照常營業至12月底。

