北台灣最大夜市收攤！ 桃市：未依法申請 廟方：改素食攤

桃園市 / 綜合報導

號稱北台灣最大夜市的桃園中壢仁海宮夜市，原本營運12月底，但昨(7)日已經提前收攤，市政府表示，夜市沒有向市政府提出申請，後續將依桃園市攤販集中區管理自治條例裁罰。未來夜市會配合廟會活動，轉型為素食夜市，本來400多攤，大約會剩100多攤。

吃喝玩樂通通有，桃園中壢仁海宮夜市，被譽為北台灣最大夜市，占地兩萬坪，擁有400多個攤位，但近期卻傳出，將在12月7日結束營業。桃園市經發局表示，原來仁海宮夜市，並未依法向市府提出申請，將依自治條例進行裁罰，但未來夜市不會結束，而是將轉型為素食夜市。

中壢仁海宮董事長王介禧說：「8日開始以後，我們就會改為素食，到時候也移址，我們這個活動，完全是配合我們廟會活動，來辦這個市集，本來之前是有400多攤，現在縮減之後，可能會有100多攤。」配合廟會活動，轉型為素食夜市，攤商也有因應方式。

中壢仁海宮夜市攤商說：「尊重廟方的，吃素的這種習俗。」中壢仁海宮夜市攤商說：「當然生意多少會有一些影響，大家都會換地方，我們會換到樹林。」中壢仁海宮夜市攤商說：「雖然是提早結束了，但是這邊的單位也是有把，最後一個月的租金退還給我們，而且未來他也是有幫我們規劃，可以去他們其他的，興仁的，樹林跟其他大的(夜市)，他都有幫我們說，看你想去哪一邊，他都幫我們做安排。」

但夜市美食，少了葷食後，民眾是否會買單？民眾說：「其實也還好，吃葷的吃素，其實都還OK，其實整個規畫動態都還不錯。」民眾說：「比如說喜歡看布袋戲，還是就是對民俗活動有興趣的話。」民眾說：「還是可以來。」雖然轉變為素食夜市，但廟會活動還是很吸引人，仁海宮夜市的活動，仍然會持續進行，以不同的形式，呈現給民眾。

