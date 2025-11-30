「北台灣最大夜市」營業7年倒閉 在地人揭沒落原因

輔大花園夜市曾是北台灣人氣地標，開幕時單日吸引逾2萬人，但卻在7年後迅速沒落。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





台灣各地皆有夜市，是台灣人休閒、晚餐的好去處，外國人也經常聞名而來，然而近期卻有多間夜市漸漸沒落。曾被譽為「北台灣最大夜市」的，在2011年開業後一夕爆紅，吸引眾多人潮，然而竟在7年後就迅速沒落，於2018年歇業，對此，在地人點出4大關鍵原因。

輔大花園夜市位於新北市泰山區，鄰近輔仁大學，2011年10月盛大開幕，是當年北部最受注目的新地標，夜市占地大2500坪、攤販多達300攤，當時剛開幕就吸引眾多遊客，甚至創下單日超過2萬人造訪的紀錄，比士林、饒河夜市都還要多人，因此被封為「北台灣最大夜市」。

新北市經發局於2012年曾舉辦夜市人氣攤販的活動，輔大花園夜市「黑嚕嚕粉圓」、「野味燒」、「鬥雞三星蔥鐵板燒」都入選前三名，還有黃金爆漿雞腿捲、轟炸大魷魚、印度甩餅等特色小吃，都是在當時相當受歡迎的小吃。

然而2013年蘇力襲台，重創夜市，多達8成攤位都被吹毀，停業一個多月整修後，人流卻再也回不去全盛時期。2017年夜市僅剩下3、40攤，並更換新經營者，儘管斥資新台幣2000萬元進行整修，並推出消費券等優惠，但生意仍未見起色，最終於2018年5月黯然停業。

根據《中時新聞網》報導，當地居民指出該夜市存在四大問題。首先是交通不便利，無論停車或大眾運輸都不方便，公車與捷運無法直達，需步行一段距離才能抵達。第二，夜市以美食為主，若缺乏娛樂設施，容易讓人感到單調。第三，休息空間不足，通常逛夜市慧希望能有舒適的座位，能夠停下來用餐，才能提高回訪意願。最後則是因為夜市競爭激烈，花園夜市缺乏鮮明特色，很容易被其他夜市取代。

