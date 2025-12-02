「北台灣最大夜市」要收了 業者曝原因：有害群之馬

桃園中壢仁海宮夜市占地2萬坪，號稱北台灣最大夜市，原預計營運至12月底，但現在卻提前宣布歇業，最後營業時間為本周五至周日（5日至7日）。有業者透露，夜市會提早結束，和部分攤商違規有關，直批害群之馬。

桃園市中壢仁海宮為慶祝建廟200周年，特別舉辦建醮慶典，在中壢泰豐輪胎廠舊址開設周末夜市，占地2萬坪，集結逾400個攤販，自8月初起，於每周五、六、日的晚間5時至12時營業，攤販包括美食、遊樂設施及特色小物。

臉書粉專「桃園吃喝玩樂在這裡」發文指出，原本預計營業至12月底的中壢仁海宮夜市，因未能通過政府稽查與審核，將提早結束營業，最後營業時間為本周五至周日（5日至7日）。不過有網友表示，目前攤販已陸續撤離，攤位數剩不多，要逛得快。

有仁海宮夜市業者發文指出，仁海宮夜市會提早停業，是因有部分攤商器具未包覆、沒有遵守營運規則，直批害群之馬。

對於夜市即將畫下句點，不少人感到錯愕，「沒去過就要結束了」、「我還沒去欸，我以為到月底」、「遊樂園的票還沒用」。不過營運期間的多種亂象，也讓許多在地人認為收掉也好，「這邊周末真的變很塞，交通大亂」、「終於可以好好逛中原家樂福了」、「不好逛還造成道路壅塞」、「又不是真正夜市，收掉也好，地上都是小石頭」、「重複的攤位太多了」。

