北台灣最大！仁海宮夜市提前收攤 市府證實：沒申請
今年8月才登場，號稱「北台灣最大夜市」的中壢仁海宮夜市，原定營運到這個月底，卻無預警宣布這周末就要全數收攤。廟方表示是因為要配合醮典提前開始茹素，但經發局卻直接打臉，說是因為攤集區根本沒申請。但其實仁海宮夜市從擺攤以來就頻頻傳出亂象，不管是食安衛生問題還是車輛違停等等，都嚴重造成附近居民困擾。
《夜市王》主持人阿達都特地打卡走訪的中壢仁海宮夜市，是廟方為了慶祝建廟200周年特地打造，近500家攤商是基隆廟口夜市的兩倍，還有19項遊樂設施，總佔地2萬坪，號稱北台灣最大夜市，原訂營運到12月底，卻傳出本周5日到7日提前畫下句號。
仁海宮監事吳長政：「在前一個禮拜，我們就會開始吃素的動作，所以我們夜市的部分營業到12/7，大概就結束營業。」
從8月初開始，星期五、六、日晚間的廟會市集，每周都人潮爆滿，廟方說是為了配合醮典，前一周開始茹素，才決定攤商提早撤離，大型遊樂設施到月底都還在。但市府證實，這夜市根本沒提出申請。
經發局市場科科長陳慶仁：「因為這個攤集區，沒有依照自治條例向本府申請。」
仁海宮夜市營運以來早就有不少爭議，像是車輛違停就困擾著附近居民。警方也表示，開市第二天就接獲超過600通報案電話，甚至一天就開出300張違停罰單。
民眾吳先生：「都停到外面來啊，旁邊汽車居多，那時候造成這邊大堵塞。」
《EBC東森新聞》曾獨家直擊，夜市中的牛排店地上全是用過的衛生紙跟餐具，用餐環境挨批噁心。更有業者上網發文，表示其他攤商沒有妥善包覆器具，痛批是害群之馬。
附近住戶：「都是（賣）燒烤啊，煎包，那種小的一口煎包。」
攤販價格偏高，品項重複度高，也有民眾覺得賣的東西了無新意。民眾曹小姐：「其實我覺得它（夜市）如果說法規沒通過，就營業這麼久了，挺誇張的。」
但期間限定的夜市，明明沒申請過，卻還硬是營業了5個月，桃園市府怎麼把關的，恐怕也該檢討。
