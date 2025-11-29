北台灣最強暖心指南／胡椒豬肚、重慶麻辣、桃園羊肉爐、新店薑母鴨與米其林名店 一次收錄10家最強火鍋店

迎接冬天最好的儀式感，就是吃一頓暖心又暖胃的美味火鍋，本篇整理出北台灣10間火鍋名店，無論是追求和牛、海鮮、豬肚煲鍋，或溫體羊肉爐與一人獨享雞白湯，台灣包羅萬象的火鍋店，總能滿足每種人的需求。

當氣溫轉涼，冬天的氣息悄悄來臨，沒有什麼比一鍋熱氣蒸騰、香氣濃郁的火鍋更能直接療癒五臟廟。從經典台式溫補，到講究食材的頂級火鍋；從南方的重慶麻辣，到北方的酸菜白肉，本篇精選鏡食旅們記者近一年試吃過的北台灣話題火鍋名店，無論是追求和牛海鮮、獨特胡椒香氣的豬肚煲鍋，或是老饕級的溫體羊肉爐，甚至是一人獨享的雞白湯，台灣的「鍋物宇宙」總是包羅萬象，能滿足每種人的需求。

胡椒香氣瞬間炸開！台北最暖身「胡椒豬肚雞」

在台北擁有四家分店的「火鍋106粵式豬肚煲鍋」，是台北街頭少見的豬肚雞湯火鍋店，湯底辛香料精選多種胡椒，以獨家配方研磨而成，喝下第一口，胡椒香氣瞬間在口中炸開，接著是令人微微嗆辣的口感，這種刺激喉嚨的感覺，正是許多老饕迷戀的滋味。

「火鍋106粵式豬肚煲鍋」的「胡椒豬肚雞湯」，鍋底以濃郁的胡椒香氣與辣感深受顧客喜愛。（鍋底620元／大份）

「火鍋106粵式豬肚煲鍋」的招牌胡椒豬肚雞鍋，以濃郁且富有層次感的湯底深受歡迎，呈現乳白色的湯底，熬煮超過40小時，加入新鮮豬肚和雞肉，並搭配多種中藥材如枸杞、紅棗、當歸和人參調味，非常適合寒冷的天氣與三五好友聚餐品嘗。

「手工蛋餃」「芋頭丸」與「黃金千張紙」都是超人氣配料。（120～180元／份）



