北台灣最高觀音坐鎮 普南宮歲末平安宴締造宗教盛事

▲桃園龍潭普南宮11日福宴貴賓雲集，包括總統府副秘書長何志偉(中)到場祝賀胥遠芳(右二)前主委回任領航。

【記者 陳法沛／桃園 報導】桃園龍潭普南宮於乙巳蛇年歲末迎來雙喜臨門！第四屆管理委員會元旦甫宣誓就任，由深孚眾望的胥遠芳前主委回任領航，隨即籌辦元月11日「宮慶暨歲末平安宴」，吸引全台及跨海逾六十間友宮相挺，席開72桌，展現「神緣千里一線牽」的宗教情誼，更見證觀音菩薩香火鼎盛的慈悲能量。

這場被譽為「宗教界尾牙」的平安宴，不僅有龍潭龍元宮、中壢仁海宮、中壢慈惠堂…等九間在地宮廟熱情參與，及台灣寺廟金蘭會諸多友宮，內門紫竹寺、台中樂成宮、艋舺青山宮，集合北中南代表性的老廟。交情深厚的林口竹林山觀音寺、新莊地藏庵大眾廟皆前來參與盛會。馬祖五靈公廟跨海飛來、創下普南宮史上首度「全台友宮大會師」紀錄！真正體現「宗教一家 · 眾神護台灣」的動人情誼。

雖籌備時間緊迫，但普南宮歲末平安宴卻格外溫馨熱鬧！大桃園地區與全國各地交陪境友宮不辭路途遙遠，以實際行動表達支持，場面盛大感人。管委會感動表示，這是普南宮首次匯聚全國各地友宮共襄盛舉，充分展現觀音菩薩神威顯赫與胥主委勤訪友宮的交誼甚深。

「歲末平安宴」是餐宴，更是文化象徵。透過共食，信眾彼此交流情誼，友宮互相支持，形成「同心協力、共襄盛舉」的氛圍。正如俗語所言：「人情似水，聚則成河」，福宴讓宗教信仰與生活文化緊密結合，展現出「以食為福、以宴為緣」的精神。

當日福宴貴賓雲集，包括總統府副秘書長何志偉、台灣省道教會代表、政治大學宗教研究所李玉珍所長、桃園市客家文化基金會副執行長林昭賢、桃園市議員張肇良、宏仁集團副總裁方業緯，以及全國最大宮廟平台「台灣美廟故事」主編陳建學…等各界賢達皆親臨祝賀，為活動增添光彩。

▲大桃園地區與全國各地交陪境友宮不辭路途遙遠，以實際行動表達對龍潭普南宮的支持，場面盛大感人。席開72桌，展現「神緣千里一線牽」的宗教情誼，更見證觀音菩薩香火鼎盛的慈悲能量。

普南宮正殿供奉高達8.8公尺的南海觀世音菩薩聖像，堪稱北台灣最高室內觀音神像，莊嚴法相令人肅然起敬。宮廟建築別具特色，奉菩薩聖諭採用現代化四面採光設計，突破傳統廟宇格局。大殿前階梯上供奉武財神，更是台灣廟宇少見的特殊配置，體現「佛道合一」的包容精神。

除了主殿觀音菩薩，兩旁側殿分別供奉天上聖母、文昌帝君、地藏王菩薩、三太子與濟公禪師以及註生娘娘六座神殿，形成「眾神護佑·萬民蒙福」的祥和境。無論是求智慧、盼功名、祈平安或望子嗣，都能在此找到心靈寄託。

普南宮乙巳蛇年宮慶在溫馨祥和的氣氛中圓滿落幕，胥主委表示將繼續以「菩薩心人間情」的理念服務信眾，讓這座北台灣最高的觀音道場成為人人尋求心靈平靜的溫暖歸宿。(圖／龍潭普南宮提供)

▲政治大學宗教研究所李玉珍所長(左)、以及全國最大宮廟平台「台灣美廟故事」主編陳建學低調親臨福宴，見證延宕的宮慶轉為高光。