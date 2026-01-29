北台灣森林遊樂區也賣萌，五隻「森林羽精靈」超Q 這些地方買得到喔！



森林羽精靈-新竹分署提供

春節要到了，不妨到森林遊樂區走春，其中北台灣重要的森林遊樂區，包括：位於烏來，曾被票選為全台陰離子含量最高地方的「內洞國家森林遊樂區」、位於三峽的「滿月圓國家森林遊樂區」，以及位於桃園的「東眼山國家森林遊樂區」、「拉拉山國家森林遊樂區」與位於新竹的「觀霧國家森林遊樂區」，林業及自然保育署新竹分署為推薦這五處森林遊樂區，推出大受歡迎的「森林羽精靈」化身為「布偶鳥」，讓牠們與您來一場森林奇遇，在這個冬天與您幸福陪伴、一起森呼吸！

林業及自然保育署新竹分署推出大受歡迎的「森林羽精靈」，包括：紅頭山雀、栗背林鴝、灰喉山椒鳥、黃山雀、鉛色水鶇，五隻鳥兒，化身布偶鳥，以圓滾滾的身軀，飛進宜得利家居旗下日系雜貨品牌「DECO HOME」，同行的還有宜得利家居同樣圓滾滾的可愛吉祥物「長尾山雀」，願牠們與民眾一起喜相逢！









鉛色水鶇雌鳥，雌鳥圓滾滾已經很可愛，雄鳥顏色鮮豔更勝一籌(攝影：洪書瑱)





這五隻手掌大的布偶鳥，分屬於五處國家森林遊樂區場域的特色鳥類，也是代表北台灣這五處森林遊樂園的吉祥物：包括：內洞國家森林遊樂區的「鉛色水鶇」，常立於溪石之上，公鳥鮮紅色尾羽輕輕張開，上下擺動，宣示領域；滿月圓國家森林遊樂區的「灰喉山椒鳥」，秋冬季節在闊葉林上層常見成群活動，雄鳥鮮豔的橘色腹羽宛如飛舞的秋葉；拉拉山國家森林遊樂區的「黃山雀」，牠們的冠羽如英俊的龐克頭，配上鮮黃的腹部，是森林中最耀眼的住客；東眼山國家森林遊樂區的「紅頭山雀」，棲息於中海拔的山區闊葉林或針葉混合林，經常群體於東眼山林間樹冠層見著靈巧覓食的身影。觀霧國家森林遊樂區的「栗背林鴝」，雄鳥擁有鮮亮的白色眉紋和橘紅環紋，背部深灰黑色，如時尚達人般引人注目。









宜得利DECOHOME上架森林羽精靈－宜得利提供





新竹分署表示，這些森林羽精靈以往除了在全台各森林育樂場域可以購買之外，此次與日本國民家居品牌宜得利旗下的「DECO HOME」合作，擴大銷售範圍，讓更多民眾有機會就近將飛羽精靈帶回家。而宜得利「DECO HOME」也同步銷售該品牌超可愛吉祥物「長尾山雀」周邊商品。「長尾山雀」是生活在北海道的鳥類，有著圓滾滾可愛外表而出名，身上羽毛本身是黑白相間，一到冬天會轉變為白色，也成為宜得利最受歡迎的商品，此次「森林羽精靈」與「長尾山雀」跨界聯合銷售，為這個冬天帶來暖萌氣息。

