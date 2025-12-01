北台灣氣溫下探週四最冷 中部以北高山有降雪機率

氣象署預報員謝佩芸預測，「氣溫相對大家感受最涼冷的時間就會是在禮拜四的清晨，中部以北地區低溫有些地方可能只有16、17°C左右，我們大陸冷氣團的標準是台北市的氣溫低於14°C，所以低溫的部份可能大概在15、16°C，但是目前是還沒有到大陸冷氣團這麼低的一個等級。」

氣象署表示，週二東北季風開始南下，迎風面水氣略增，大台北及東半部有局部短暫降雨。週三東北季風轉強，桃園以北及東半部濕冷，氣溫驟降，預估中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。

另外，新一波境外空污週三將隨著冷空氣南下，提醒中南部地區因位於下風處，擴散稍差，空氣品質不佳，外出活動要多注意。