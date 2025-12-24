北台灣氣溫驟降！平地最低溫下探10度 吳德榮曝回暖時間點

大陸冷氣團南下，全台明顯轉冷，北部及宜蘭越晚越冷，平地最低氣溫恐下探10度左右。（示意圖，本刊資料照）

今（25）日大陸冷氣團南下，全台明顯轉冷，北部及宜蘭越晚越冷，白天高溫僅18至19度，氣象專家吳德榮也指出，北台灣平地最低氣溫恐下探10度左右，中部以北及宜蘭低溫約12、13度。北部、東半部及山區降雨機率高，高山有降雪或結冰可能。至於氣溫何時漸漸回升，吳德榮分析認為，下週日（28日）起季風轉乾，氣溫將逐步回升。

大陸冷氣團來襲！ 注意室內通風防一氧化碳中毒

根據中央氣象署資料，今大陸冷氣團南下，全台氣溫明顯轉涼，北部及宜蘭愈晚愈冷。白天北部與宜蘭高溫僅約18至19度，整日濕冷；中南部及台東高溫約22至24度。今晚至明晨將是此波冷氣團影響下氣溫最低的時段，預估中部以北及宜蘭低溫下探至12、13度，南部及花東約14至16度，空曠地區可能更低。提醒民眾使用瓦斯熱水器等設備時務必保持室內通風，以防一氧化碳中毒，家中若有長者、孩童或心血管疾病患者，應特別留意保暖。

降雨方面，北部、東半部、恆春半島以及中南部山區降雨機率偏高，其中桃園以北及宜蘭地區有短暫降雨，並不排除局部較大雨勢。此外，中部、東部3,000公尺以上高山，以及北部、東北部2,000公尺以上山區，可能出現局部降雪、冰霰或結冰的情況。

台北灣低溫下探10度 吳德榮曝回暖時間點

吳德榮於氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今北台灣氣溫驟降、越晚越冷，今晚、明晨本島平地最低氣溫即可降至10度左右。下週日（28日）季風將逐漸轉為乾冷，氣溫略為回升，北台灣降雨趨緩轉為多雲，東半部仍有局部短暫雨的可能。下週一至週三（29日至31日）季風進一步減弱，天氣回暖，各地大多晴朗，僅東半部偶有零星少量降雨。

