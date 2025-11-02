北台灣溼涼低溫探1字頭 氣象專家：未來一周東北季風影響 北部、宜花有雨

輕颱海鷗昨晚生成，氣象專家吳德榮今天（2日）表示，海鷗預計將穿過菲律賓中部，與東北季風的共伴效應也將在呂宋島發生，另一個熱帶系統將在關島附近發展。台灣未來一周受東北季風影響，北部、宜花易有局部雨。

中央氣象署表示，今天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、大台北、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃竹苗地區、中部以北山區、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨；其他地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚也涼，北部及東北部整天氣溫約攝氏19至25度；其他地區早晚稍涼，低溫21至23度、高溫24至31度，中南部日夜溫差較明顯。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，輕颱海鷗昨晚生成，最新歐洲系集模式模擬及中央氣象署路徑潛勢預測圖皆顯示，海鷗在菲律賓東方海面偏西進行，通過菲律賓中部、進入南海，再朝越南前進。

吳德榮指出，歐洲模式模擬圖顯示，海鷗距台灣很遠，且共伴效應弱、發生在呂宋島，不在台灣；另一個熱帶系統將在關島附近發展，其動向各國目前的模擬還很不一致，「不確定性」大，須持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天受東北季風影響，桃園以北、宜花地區及南投以北山區有局部短暫降雨，下午起雨漸減少，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台灣稍涼，中南部白天熱、早晚涼。明天、4日仍受東北季風影響，明日白天水氣略減，北海岸、宜花偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；明晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高，4日降雨擴及北台灣。

吳德榮提到，5至8日另一波「東北季風」影響；5日水氣多，北部及宜花有局部雨，6至8日水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨機率，其他地區多雲時晴；冷空氣仍偏弱，5日北台灣偏涼、6日起氣溫逐日漸升，中南部則皆是白天熱、早晚涼的天氣。