北台灣濕冷地獄！冷氣團明強襲 降溫轉雨連凍三日

（記者許皓庭／綜合報導）把握今日好天氣！中央氣象署與氣象專家指出，明（31）日下半天起鋒面通過及冷空氣南下，強度有機會挑戰大陸冷氣團等級，北台灣將轉為顯著濕冷。這波最冷時間預計落在週日（2/1）至下週二（2/3）清晨，屆時北部低溫下探 13 度，且降雨範圍擴大至中部與花東。提醒民眾明日入夜後氣溫驟降，應預先做好保暖與防雨準備。

今（30）日受偏東風影響，全台氣溫舒適溫暖，各地大多為多雲偶見陽光的天氣型態，中南部高溫可達 27 度，北台灣也有 23 度，僅東半部、恆春半島與北部山區有局部零星雨勢。然而，這波回溫僅是短暫現象，隨著大氣環境改變，明日午後天氣將發生劇烈轉折。

氣象專家林得恩根據數值模式分析，下一波強冷空氣預計在週六晚間正式抵達北台灣。由於受到中層水氣移入影響，週六至下週一期間全台降雨範圍較大。氣象署預報指出，週六晚間至週日降雨將最為持續且顯著，北台灣將呈現整日陰冷且持續降雨的狀態，中部與花東地區亦有局部短暫雨，南部則維持多雲。

這波冷空氣的影響將呈現「先濕冷、後轉乾冷」的節奏。週日（2/1）至下週一，北部、宜花地區及中部山區受中層水氣影響，仍維持局部短暫陣雨的天氣，台東與恆春半島則有零星降雨。直到下週二（2/3）冷空氣開始減弱，環境水氣明顯減少，除基隆北海岸與大台北山區仍有零星雨勢外，其餘地區將轉為多雲到晴，氣溫才會緩步回升。

在溫度表現上，明日冷空氣南下後，北台灣低溫將下修至 13 至 15 度，馬祖低溫更可能僅剩 10 度。中南部地區雖然高溫仍可維持在 25 度左右，但入夜後氣溫降幅大，日夜溫差顯著。氣象專家特別提醒，此波冷空氣強度明顯高於前一波，最寒冷的時段預計維持至下週二清晨，民眾外出應落實防寒措施，並留意呼吸道與心血管健康，以應對濕冷氣候帶來的風險。

