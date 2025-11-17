北台灣濕冷越晚越冷！ 周三、周四苗栗以北將出現12度低溫

吳德榮表示，今（18）天冷空氣持續南下，北台灣越晚越冷。周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫。（圖：氣象署提供）

今（18）天冷空氣持續南下，北台灣越晚越冷。氣象專家吳德榮提醒，周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東北季風堆積厚實的低雲，伴隨降水回波，帶來明顯降雨。最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日東北季風迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部雨，北海岸、大台北山區及東北部有局部較大雨勢。

氣溫方面，吳德榮表示，冷空氣持續南下，北台灣越晚越冷，中南部白天舒適。未來天氣方面，吳德榮指出，早晚微冷最新模式模擬顯示，周三、周四迎風面水氣逐日漸減，周三北部、東北部及東部有局部短暫降雨，北台灣偏涼微冷。

吳德榮續指，周四北海岸、東北部仍有局部短暫降雨的機率，白天起氣溫略升。周三、周四清晨苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站則降至16度左右，雖離大陸冷氣團的強度有段差距，但北台氣溫比前周降了不少，仍應注意穿著調整。

吳德榮說，周五至周日迎風面仍有水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；周五、周六北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；周日東北季風減弱，各地氣溫回升；下周一下一波東北季風南下，迎風面降雨機率略提高，北台氣溫下降。