北台灣濕冷「4縣市大雨特報」 下半天雨勢漸緩

今（9）日天氣與昨天類似，持續受東北季風影響，北台灣天氣濕涼，迎風面甚至有局部大雨，基隆、台北、新北、宜蘭發布大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨，山區注意坍方及落石。

氣象署指出，整體雨勢上半天較多，下半天後會逐漸趨緩，而其他地區天氣影響較小，仍可見陽光、為晴到多雲。

氣溫方面，早晚各地偏涼，低溫普遍為17至19度，局部雲量較少的地區有輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天高溫北部及宜花地區為21至23度，其他地區可來到26至28度，感受上白天溫暖早晚涼，日夜溫差大，早出晚歸請多加件外套注意保暖。

另外要注意，嘉義以北、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，東半部及恆春半島沿海並有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

預估這波東北季風將在明（10）天減弱，天氣好轉、氣溫回升，但週四、週五迎風面水氣又會稍稍增加，「桃園以北、宜花東、恆春」降雨機率稍提高。

接著第二波冷空氣將在週末報到，氣象論壇「洩天機教室」指出，最新歐洲模式模擬調整為，週六（13日）白天起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二（14至16日）乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。

在這段期間，下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫將降至最低，最新模擬仍將首次降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地亦將挑戰10度以下。但由於科學的極限，模式會繼續調整，需持續觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：，今日東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件普通，中南部位於下風處，稍易累積污染物。



宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

