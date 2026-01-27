北台灣濕涼越晚越冷！東北季風報到 最冷下探11度

隨著東北季風增強，北部、東北部天氣轉為濕冷，氣溫逐漸下降。資料照，廖瑞祥攝



今日（1/27）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，預計今晚至明日（1/28）清晨將有更大雨勢，溫度也將降至最低，要等到明日白天開始，水氣才會慢慢減少。不過第二波冷空氣週六（1/31）晚間再報到，迎風面北部雲量再增多、東半部轉有局部雨。

氣象署指出，今日天氣受東北季風增強影響，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率，北台灣轉濕冷、中南部則是晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

溫度方面，北部及東半部高溫稍降，約19至22度，中南部白天高溫仍有22至27度，入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15至16度，南部及花東17至18度。離島天氣：澎湖多雲短暫雨，18至21度；金門陰時多雲，13至18度；馬祖陰短暫雨，11至15度。

縣市預報。氣象署提供

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新模式模擬顯示，明日北部雨後多雲、偏涼微冷，東半部偶有局部短暫雨。週四至週六（1/29至1/31）各地晴時多雲，東半部仍有降雨機率，氣溫逐日回升。吳德榮表示，這波冷空氣以符合東北季風機率最高，週三晚上至週四清晨氣溫降至最低，台北測站約15度左右，局部平地下探11度。

吳德榮接著指出，週六晚上另一波冷空氣南下，北部雲量增多，東半部轉有局部雨；週日（2/1）、下週一（2/2）冷空氣影響，西半部轉晴時多雲、北部偏涼微冷，下週二（2/3）至週四（2/5）冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定、氣溫回升，不過因輻射冷卻明顯，早晚氣溫偏低、日夜溫差大。

未來一週天氣。氣象署提供

吳德榮提醒，下週三、四清晨台北測站有短暫降至14度的機率，可能觸及大陸冷氣團標準，連兩波冷空氣雖不強，不過帶來冷、暖交替多變的天氣，應注意調整衣著。

