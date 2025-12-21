北台灣濕涼！新一波冷空氣週三接力 耶誕節3000公尺↑高山有望降雪

受東北季風影響，今（22）日北台灣整天較涼、迎風面有雨，週三（24日）起將有另一波更強的冷空氣南下，北台灣持續迎來濕涼微冷的天氣外，高山降雪範圍也會擴大，耶誕節北台灣3000公尺以上的高山都可能有零星降雪、固態降水或結冰的機會。

針對今日的天氣詳情，中央氣象署說明，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島，有局部短暫雨，大台北平地也有零星飄雨的機會，留意下半天，宜蘭地區可能有局部較大雨勢發生的機率，外出仍要攜帶雨具備用，桃園以南地區則是雲量增多的天氣。

廣告 廣告

氣溫方面，中部以北及宜蘭清晨低溫約15至17度，花東及南部約17至19度，北部及宜花高溫約20至23度，整天體感較為濕涼，中南部及台東高溫約25至27度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼。

另外要留意，今日東北風明顯偏強，桃園至台南、台東沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風9級以上或陣風8級以上強風，恆春半島易有平均風9級以上或陣風11級以上強風；此外，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

針對接下來的天氣變化，氣象論壇「洩天機教室」指出，最新模式模擬顯示，週三下午起至週六（27日）另一波冷空氣逐漸南下，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級，迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台「濕涼微冷」；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

週四、五（25、26日）「零度線」高度降低，3000公尺以上高山(合歡山、雪山、南湖⋯等)，若得水氣配合，皆有零星飄雪的機率。由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應續觀察。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風影響，境外影響趨緩，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

2波東北季風接力！未來一週「這4天」高山有望降雪 好天氣只有1天

冬至變天！北、東部轉雨 明晨低溫探13度、週三起新一波冷空氣再報到

明「冬至」冷空氣南下！北台灣轉濕涼 平安夜再迎東北季風