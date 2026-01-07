北台灣生活圈房市熱區 桃園這2行政區奪冠亞
【記者柯安聰台北報導】基隆、台北、新北與桃園4縣市，因交通往返便利，常被視為共同生活圈。永慶房產集團根據內政部實價登錄資訊比較北台灣生活圈4縣市近1年中古住宅交易熱區，其中新北市有7個行政區上榜，桃園市2個，台北市1個。
2025年桃園市桃園區與中壢區交易量保持第1與第2，累計交易分別為1774戶及1696戶，也是基北北桃生活圈中房市交易最為熱絡的2個行政區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，桃園區是桃園市的政經中心與交通樞紐，近1年平均房價30.5萬元；中壢區則是南桃園的商業與交通核心，具備多元的住宅樣貌與建設利多，近1年平均房價29.4萬元。桃園區的中路特區、小檜溪重劃區、經國特區，以及中壢區的青埔重劃區等新興重劃區，以整齊街廓與建商品牌吸引大量首購與換屋族，加上台鐵地下化、捷運綠線與棕線等重大交通建設持續推進，也是桃園、中壢房市交易熱度維持不墜的一大因素，這兩行政區也為桃園市貢獻近一半的交易量。
（圖）桃園市桃園區在近1年的房市表現中，交易量高達1774戶，位居北北基桃各行政區中第1。
基北北桃生活圈交易熱區第3至9名均是位於新北市的7個行政區，其中，淡水區位居第3。陳金萍說明，近幾年新北市淡水區人口穩定成長，淡海輕軌通車後也強化區域內交通機能，之後還有淡江大橋、淡北道路與淡海輕軌二期將陸續完工，其中淡海新市鎮商圈與生活機能發展在這幾年也有明顯進步。儘管淡水位置相對外圍，近1年房價平均30.1萬元，相對實惠的房價相當受小家庭、通勤族青睞，近1年成交1648戶，居新北市之冠。
陳金萍補充，新北市中和區與板橋區相鄰，都是新北市人口稠密的行政區，且都與台北市僅一河之隔，生活機能成熟，往返台北市也相當方便，住宅需求相當穩定，中和近1年房市累計1409戶交易，平均房價53.7萬元，排名第4；板橋近1年交易量1342戶，較2020年上升2位排名第5，平均房價為59.9萬元。
台北市中山區近1年累計交易878戶，排名第10，也是台北市唯一上榜的行政區。陳金萍指出，中山區位於台北市核心蛋黃區，不僅商業活動發達，還擁有密集的捷運網路、完善生活機能與大型綠地公園，住宅型態相對多元，能滿足各種居住需求的購屋買方，尤其是小坪數低總價的物件更是熱度不減，近1年平均房價83.2萬元。對於嚮往在台北市購屋的民眾而言，中山區仍是多數購屋族的第一選擇。（自立電子報2026/1/7）
其他人也在看
高雄4.2坪「紙片屋」 屋主開價2588萬再求售掀討論
高雄市 / 綜合報導 高雄市三民區，有一棟三層樓的「紙片屋」，占地4.2坪、深度2公尺，多年前有建商想收購，但屋主開價3千萬元沒賣成，如今建案已經開始動工，預計2027年完工後銷售，到時透天厝將會被高樓包圍，現在屋主再降價到2588萬求售，但還是比當地行情價高了約4、5倍，是否能順利脫手，再掀起討論。形狀扁平的3層樓透天厝，占地僅4.2坪、深度2公尺，如同紙片一樣薄，如今再度求售，開價2588萬，附近店家說：「正常那裡，建商已經用很高的金額跟他買了，可是他(之前)還是沒賣，(2588萬)他還是開太高了啦。」這間被稱為是「最強紙片屋」，就位在高雄建工路與建中路口，其實多年前，建商就有想要收購，空拍畫面來看對比更顯眼，後方建案地基已經打好，2022年時動土，基地總面積約770坪，規劃地上32層、地下6層的住宅，預計2027年完工後銷售，但屋主當時開出3千萬，沒收購成功，如今好幾年過去，它孤零零佇立成為孤島，只能再度求售。附近店家說：「他們家以前是在我們這邊很有名的摩托車店的老闆，因為路拆了，他才把它又增高建起來，建商拒絕他他就後悔了，一直想賣。」承租飲料店業者說：「(租)快五年了吧。」記者VS.承租飲料店業者說：「(維持每個月月租大概多少)，1萬5。」黃金三角窗店面目前由飲料店承租，位處的建工商圈，未來有捷運黃線經過，只是喊出這價格，仍比周邊行情高，其他房仲祝遵評說：「開價2588萬，土地單價一坪611萬，目前高雄市還沒有出現過這麼高的土地單價成交的，依照區段的行情來看的話，約莫是100萬到120萬上下。」2千多萬紙片屋，先不論民眾能不能接受，已經成功創造話題。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 10
台積光環褪色 園區宅凍漲
台積電帶動台股飆漲，不過台積電設廠對激勵周邊房市的效益，卻表現冷淡。據統計，台積電進駐園區包括竹科、中科、高雄楠梓產業園區周邊行政區，近一年來房價皆呈現盤整或凍漲，南科周邊的新市、善化，中科周邊的沙鹿、西屯等地，房價年跌幅均逾4％，僅嘉義太保、朴子仍維持漲勢。工商時報 ・ 22 小時前 ・ 2
紙片屋降價求售！ 2027年恐遭32層高樓包圍｜#鏡新聞
高雄這間紙片屋撐不下去了嗎？4.2坪的土地位在三民區精華路段，2020年時，建商整合週邊土地，要蓋32層高樓，當時地主開價三千萬，等於一坪超過七百萬，因為高於市場行情太多，建商放棄收購！如今建案的地基快蓋好，這紙片屋的地主降價求售，開價2588萬，雖然單坪少了近百萬，但還是比市價高，目前仍未售出！鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別常喝「這飲料」！加州大學研究：每天1杯老4.6歲 跟抽菸一樣可怕
過往大眾普遍認為含糖碳酸飲料僅會導致肥胖或糖尿病，但最新科學研究揭露了更深層的老化危機！研究發現，含糖碳酸飲料的攝取量與人體染色體末端的「端粒」長度密切相關。端粒被視為細胞生命時鐘，一旦縮短便意味著生理機能的衰老，甚至每天喝一大杯（約570毫升），恐加速人體老化4.6歲。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
偶像女團又出包！19歲正妹「突消失8個月」 公司怒發聲明解約求償
女星范姜又恩是「AKB48 Team TP」成員之一，擁有甜美的外型受到粉絲喜愛，不過去年底公司發布聲明直指她多次違反合約，屢次勸導卻未修正，最終慘遭公司開鍘，宣布終止雙方合約關係。昨6日又傳出5期研究生余嬿慈無故失聯長達8個月，公司宣布終止雙方合約關係，並就所生一切損害，依法追究相關法律責任。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 17
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 6
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 227
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了
激似張柏芝！15歲「千年一遇美少女」驚喜出道了EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 24
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
藥師藥單寫「媽媽是婊子」！醫院挨罰6萬 提告結果曝光
衛福部立基隆醫院2024年發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，引發外界譁然，後院方查出是一名心情不好的藥師所為，基隆市府指出院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 24
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….
[Newtalk新聞] 委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。 馬杜洛所簽署的法令指出，根新頭殼 ・ 1 天前 ・ 79
19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝
奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村歌手齊斯·艾本（Keith Urban）被視為是演藝圈中的「黃金夫妻」，不料去年9月傳出兩人早分居婚變。如今2人於1月6日向法院提交協議文件，已達成和解並完成離婚手續，正式結束19年婚姻。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 10
【Follow 法人】兩樣情！二哥聯電獲外資狂掃5萬張 台積電反遭提款近450億元
台股今（7）日成交量創下8543億元的歷史天量。三大法人今日賣超360.43億元，外資則再度轉空，轉為賣超298.71億元。運達投顧分析師陳石輝認為，美股科技巨頭輝達、AMD等沒有亮眼表現激勵下，外資、投信等在短線上仍會繼續保守。觀察外資買賣超，今日價量爆增的二哥聯電獲得買超5.2萬張，台積電則持續遭賣超，甚至加大力度，今日調節2.6萬張，以收盤價計算，單日提款449億元。Yahoo奇摩股市 ・ 11 小時前 ・ 94
一家三口接連確診肺癌！醫曝「最大風險」其實不是抽菸 很多人忽略
肺癌長年高居國人癌症死亡原因首位，其最大風險在於「早期幾乎沒有症狀」。根據衛生福利部死因統計，已連續超過 21年蟬聯台灣癌症死亡首位，2024 年共有 10,495 人死於氣管、支氣管和肺癌，死亡人數逐年攀升，凸顯肺癌防治是國人重要的健康議題。 肺癌以肺腺癌類型最常見 LDCT是早期發現關鍵 恩主公醫院胸腔外科主任陳右儒指出，肺癌包含多種類型，其中肺腺癌是目前最常見的一種肺癌類型，不僅好發於抽菸者，在未曾抽菸的族群中比例也逐年增加。隨著政府推動低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢政策，臨床上愈來愈多民眾在健檢時、尚未出現症狀前即被發現肺部病灶，且受檢年齡層橫跨三、四十歲至七、八十歲，顯示肺癌風險並非僅限於特定族群，及早篩檢有助於爭取治療時機。 一家三口接連發現病灶 關鍵就在「家族史警覺」 陳右儒分享一個印象深刻的臨床案例：一名約八十多歲的女性，因為跌到外傷接受電腦斷層檢查時，意外發現肺部異常，後續確診為早期肺腺癌並接受手術治療。由於母親罹癌，家屬提高了警覺，陸續接受LDCT篩檢，其中兩位女兒及早發現肺癌接受手術治療。其中一名五十多歲的女兒，在第一次篩檢時發現肺部有極小的毛玻璃樣結節，因影常春月刊 ・ 10 小時前 ・ 20
「載具」亂放上網！ 男嚇傻「1天被刷上百萬元」
買東西把發票存到載具環保又方便，不過有名男網友，竟然在社群平台上貼出他的載具條碼，讓大家隨便刷，沒想到短短一天就被刷了幾百萬，擔心被國稅局盯上，推播時間。 #載具 #發票 #條碼 #國稅局 #社群平台 #環保東森新聞影音 ・ 10 小時前 ・ 6
十元曝婚後與王齊麟金錢觀落差 喊話「多為家庭想想」
羽球雙打奧運金牌選手王齊麟與妻子陳詩媛（十元）自去年6月登記結婚、10月公開懷孕喜訊，並於12月補辦婚宴後，婚後生活備受外界關注。陳詩媛日前受邀登上好友曲曲的YouTube頻道，罕見暢談兩人從交往到結婚的心路歷程，更坦承婚後在金錢觀上的明顯差異，希望老公能為家庭多做考量。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 64
白冰冰親揭「童年往事」！本尊：出氣筒到17歲
娛樂中心／饒婉馨報導白冰冰幫民視8點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲〈阿母哪會攏無睏〉，她利用AI技術，結合1998年拍攝《春天後母心》的畫面做成新版MV。其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到這竟是她童年的所憧憬的媽媽形象。民視 ・ 9 小時前 ・ 7
4生肖迎超強吉兆！貴人運爆棚、好運連發 屬蛇少奮鬥3年
2026年開年之際，天象迎來吉兆「金星上合日」，這股能量在占星與生肖磁場中產生強大共振。塔羅牌老師艾菲爾提到，4生肖在未來45天內，這股暖流會化作貴人，幫助他們解決職場上的困境，多留意身邊帶來善意的人，或許正是引領輝煌格局的貴人。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1
Lulu成功嫁給偶像陳漢典！14年緣分曝 媒體人讚：像細水長流愛情紀錄片
藝人陳漢典與Lulu黃路梓茵將於本月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮倒數之際，兩人搶先曝光遠赴日本拍攝的婚紗照，以富士山、河口湖為背景甜蜜依偎，畫面溫柔浪漫，引發熱烈討論；媒體人狄志為也發文祝福，形容兩人的感情「彷彿一部細水長流的愛情紀錄片」，從默契搭檔走到人生伴侶。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 12
台南高雄下周初選 醫：「這2綠委」勝出
[NOWnews今日新聞]備戰2026年九合一選舉，台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁明年都將卸任，民進黨要力保台南市與高雄市南二都的執政，黨內角逐接棒者眾，民進黨預計下周進行初選民調。精神科名醫沈政男預...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 57