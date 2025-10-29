北台灣白天30度短暫回溫 入夜變天「北東急轉濕涼」

今天(30日)東北季風減弱，北台灣高溫會回升到30度，但氣象署提醒，到了晚上東北季風增強，水氣會增多，降雨先從北部開始，週五(31日)逐步擴大到東半部地區。

今晚 東北季風增強，水氣會增多，北部有降雨發生 。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(30日)東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，晚歸的朋友們建議攜帶雨具備用。

廣告 廣告

溫度方面，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

氣象署指出，週六至下週一(11/1-11/3)東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

氣象署說明，下週二(11/4) 東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨；下週三(11/5)東北季風增強，天氣轉涼，北部及宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

延伸閱讀

北東明飆30度再跌回20度有雨 下週三新東北季風南下接力

坣娜驚傳紅斑性狼瘡病逝！醫嘆：「不死癌症」無法治癒

外出小心！11縣市陸上強風特報 陣風恐達8級以上