北台灣規模7強震！台北強烈搖晃 國家警報狂響

明天天氣如何？ 週六冷氣團高壓中心出海，強度也將減弱，中高層持續有槽線通過台灣，北部東部維持陰陣雨天氣，苗栗以南為多雲到晴天氣。氣溫方面，苗栗以北及花東高溫仍於20度左右，台中以南高溫為21至25度，往南轉熱，不過各地夜間低溫仍明顯，預估北部東部低溫約14~16度，西半部受到輻射冷卻影響，局部低溫有12~14度，近山區仍要留意有10度或10度以下低溫。 週日轉為高壓迴流偏東風環境，迎風面北海岸、東北角及東部為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲時陰天氣，西半部地區普遍為晴到多雲天氣。氣溫方面，各地高溫可來到20度，不過北部東部仍較冷，新竹以南高溫為22至25度，整體會稍暖和，各地在夜間清晨時段局部低溫仍有14~17度機會，近山區及平地空曠處則受到輻射冷卻影響，局部有12~15度機會。 下週一至週二維持高壓迴流偏東風到東南風環境，除了東北部及東部地區為多雲有短暫陣雨天氣，其餘地區為晴到多雲天氣，氣溫方面，北部東部可稍回升至23度，西半部高溫約24~28度，整體氣溫舒適到暖和，西半部於夜間清晨有輻射冷卻帶來10度以上溫差，局部低溫約13~16度，其餘地區低溫約15~17度。 下週三為今年最後一日，受到東北季風增強影響，中午起水氣將增多，北部東部將轉陰陣雨天氣，預估跨年夜將為陰雨綿綿天氣，受到東北季風持續影響，於1/2日有機會再達大陸冷氣團等級，後續至下下週一起至下下週三更有預報顯示達寒流等級，屆時嘉義及花蓮以北都有10度以下機會，加上水氣偏多，中部以北山區仍有再度降雪可能。預報時間仍長，是否達寒流等級需持續追蹤觀察。 以上氣象由 天氣風險 / 薛皓天 提供

