北台灣越晚越冷！氣象專家：入冬首波達大陸冷氣團來襲 平地不到10℃

根據中央氣象署網站，今晨平地最低溫為台南市楠西區攝氏13.7度，嘉義縣竹崎鄉、雲林縣古坑鄉各出現14.1度。氣象專家吳德榮說，今天（13日）午後冷空氣漸南下，北台越晚越冷，明晚、15日晨及16日晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬首波達大陸冷氣團標準冷空氣，本島平地挑戰10度以下低溫。

（圖取自中央氣象署網站）

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄指出，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移岀、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨。

吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷，北部、東半部雲量增，有局部雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，明天起乾冷空氣南下，各地轉晴朗，明天至16日晨、白天陽光下舒適、早晚很冷，而明晚、15日晨及16日晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至大陸冷氣團標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地將挑戰10度以下。

吳德榮指出，3500公尺以上高山，僅今天下半天短暫處在微量飄雪的臨界條件（水氣、氣溫），是否能順利飄雪，尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，16日白天起、17日冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定，而18日西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率，他提到，3天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。另外，19日有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度，各國的模擬差異很大，需再觀察。