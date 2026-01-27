北台灣越晚越冷「降雨熱區出爐」 本週2波冷空氣接力…影響到這天

【緯來新聞網】變天！今（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，尤其今晚至明晨大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生的機率；本週受2波冷空氣接力影響，到了週六、日鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間有另一波東北季風再度增強，預計持續影響至下週二。

今天東北季風增強，雨勢增加。（示意圖／翻攝自pexels）

天氣風險分析師黃國致指出，今天起東北季風增強，北台灣氣溫明顯下降，明天是這波冷空氣最強的時候，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。受華南雲雨區東移影響，台灣週邊水氣偏多，中部以北及東北部地區容易有局部短暫陣雨，週二晚間至週三清晨，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢發生。



氣溫方面，北部及宜蘭地區高溫約 15至20 度，低溫下探 13至15 度；中部及花蓮地區高溫約20至25度，低溫約11至17度；南部及台東地區高溫約23至27度，低溫約14至18度。週四至週五東北季風減弱轉為偏東風環境，水氣減少，各地轉為多雲到晴的穩定天氣，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島有零星短暫雨。到了週六、日間鋒面系統自台灣北部海域通過，夜間另一波東北季風再增強，預計持續影響至下週二。

廣告 廣告

氣候最低溫剛要開始。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

國立台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，氣候最低溫，剛要開始。從中央氣象署氣候統計資料得知，台灣每年的平均氣溫的季節變化多成對稱的分布，最低溫出現在1月下旬至2月初的機率最高，平均溫度為攝氏17至18度左右；之後氣溫就會開始向上回升，並在7月份前後達到最高，平均氣溫會落在攝氏33至34度左右。



實際觀測數據顯示，一地氣溫的高低與地理分布位置有著密切關係，所在地緯度愈高，冬季的平均氣溫也會愈低；所以，一年當中，台灣會以北部的氣溫變化幅度最大。另一方面，因為受到地形的影響，氣溫也會隨高度增加而遞減，山區溫度又會比平地來得更低一些。

更多緯來新聞網報導

張勝豐捲洗錢案遭判刑 直呼「司法不公」喊：我被逼供！

黃妃自爆身價非凡！擒下3座金曲歌后羨慕死他了