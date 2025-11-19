北台灣連日雨! 基隆50年老樹倒塌壓毀民宅雨棚

地方中心／綜合報導

連日大雨，基隆崇德路竟有一棵50年老樹倒下來，從山上滑落，直接壓壞下方民宅的鐵皮雨遮，還好沒有人受傷，不過，這已經是兩年內，第三棵老樹滑坡，居民好擔心，山上還有好幾棵樹，甚至包含百年老樹，萬一倒下來，後果不敢想像。

連日大雨，基隆這棵50年老樹，重達三噸半，竟然從山上倒下來，壓到下面的民宅雨遮，還好沒人受傷，只能先鋸掉樹幹減輕壓力。安樂區永康里長陳銘坤：「它倒在這裡壓著。」仔細看，雨遮鋼條被壓到扭曲變形，還破了好幾個洞，屋瓦碎整地，不過因為通道比較小，恐怕要人力移除。安樂區永康里長陳銘坤：「傷到民宅傷到46巷，那個C型鋼總共有五根，都被扭曲了壓塌下去了，旁邊還有8號，8號有住人，我就通知他們，一定要注意後面的那個動靜。」

基隆一棵５０年老樹倒臥在民宅雨遮上（圖／民視新聞）

基隆安樂區議員吳驊珈：「這已經是今年永康里第2起了。」事發在基隆崇德路，這是兩年內第三棵老樹滑坡，當地人擔心，山上還有好幾棵樹，甚至有一棵百年老樹，萬一倒下來後果不敢想像。

居民擔心山上還有好幾棵樹，萬一倒下來後果不敢想像。（圖／民視新聞）

基隆安樂區議員吳驊珈：「第一時間處理的，都是那種有影響到道路、通行使用啦，或者是有影響到安全或視線的，才會先去修剪，那希望說可以在這個修剪樹木的時候，也顧慮到周遭的居家安全，而不是只有單純的維護道路的安全。」議員呼籲，相關單位重視，免得一下大雨，當地居民就要擔心，山上的大樹壓垮住家。

