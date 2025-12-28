北台灣防大雨！元旦冷空氣南下 挑戰強烈冷氣團跌剩7度

氣象專家吳德榮表示，週四(1日)起冷空氣開始南下，氣溫漸降，週五(2日)至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，本島平地最低氣溫將降至7度以下。

今(29日)晨4：30紅外線雲圖顯示，東半部有零散低雲(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，其所伴隨的降水回波大部分在海上(右圖) 。（圖／翻攝自「氣象應用推廣基金會」）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨觀測資料顯示，東半部有零散低雲(左圖)，所伴隨降水回波大部分在海上(右圖)、大台北東側、宜蘭有零星降雨。最新(28日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(29)日白天北台灣轉多雲時晴，其他地區大多晴朗、各地氣溫升；北舒適南微熱、各地早晚涼，宜、花偶有零星降雨的機率。各地區氣溫如下：北部15至24度、中部12至28度、南部13至29度、東部14至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚起至週三(31日)東北季風稍增強，北台灣雲量逐日漸增，局部短暫降雨的機率、亦逐日提高，高溫微降、天氣偏涼；其他各地晴朗穩定，白天舒適微熱、早晚涼。

。（圖／中央氣象署）

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四(1日)起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五(2日)至下週(4)日清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」(台北測站≦12度)的機率高，本島平地最低氣溫將降至7度以下，要注意保暖、絕不可小覷。

吳德榮表示，週四、五迎風面北部、東半部有局部短暫雨，背風面晴時多雲。週六、下週日各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨的機率。4日白天起冷空氣減弱、6日則另有一股冷空氣抵達；不過，無論歐(ECMWF)、美(GFS)的傳統動力模式或AI模式，對4日之後的模擬，準確度已降低，且持續調整；應再觀察，勿急下定論。

