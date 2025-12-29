北台灣雙城煙火齊發 總統府升旗精采表演

迎接2026年到來，北台灣跨年活動熱度全面升溫！配合元旦總統府升旗典禮，台北市自即日起至1月1日規畫多階段交通管制；台北101跨年煙火河濱觀賞熱點曝光，預期將吸引大批民眾卡位；新北市則推出「閃耀新北1314跨河煙火」，結合雙主場舞台、市集與重量級演出，打造熱鬧的迎新盛事。

總統府升旗典禮定1月1日清晨6時30分在凱達格蘭大道舉行，當日上午4時30分開放民眾進場。早上5時起將有一系列表演活動，包含北一女中樂儀旗隊組曲演出，「玫瑰墓樂團」透過音樂傳達生命教育理念；台北市國中小街舞團隊帶來嘻哈版國民健康操，金曲歌手阿洛・卡力亭・巴奇辣以歌聲傳達對鏟子超人的感謝。國防部三軍樂儀隊於府前廣場帶來操演展示，在肅穆氣氛下完成升旗儀式，上午9時起總統府對外開放參觀。

台北市警局表示，因應元旦升旗典禮及相關活動，凱達格蘭大道周邊將分階段實施交通管制。首先，自12月27日上午8時起至12月31日晚間9時，為設備搭建作業時間，凱道重慶南路至懷寧街間路段納入管制範圍。12月30日舉辦活動預演，上午10時至下午5時採「管車不管人」原則，四周重要幹道同步彈性管制。

正式活動期間，從12月31日晚間9時起至元旦下午3時，分3階段進行人、車管制及憑證入場措施，視人潮與設備撤場進度彈性開放道路。部分路段汽、機車停車格暫停使用，公車將改道行駛，捷運台大醫院站部分出入口於跨年夜時段關閉。提醒民眾提早安排行程，並多利用公共交通工具。

歲末最受矚目的即是台北101跨年煙火，台北市推薦多處河濱公園最佳欣賞點，包括彩虹河濱公園、美堤河濱公園及觀山河濱公園，具備視野開闊、遮蔽物少的優勢。民眾應遵守園區規定，勿於自行車道停留、禁止燃放煙火，並注意保暖與垃圾不落地，共同維護公共安全與環境整潔。

跨出台北市，新北市跨年活動同樣精采。「2026閃耀新北1314跨河煙火」於12月31日登場，首創淡水、八里雙主場形式，搭配雙舞台演出與長達13分14秒的煙火秀，成為全台唯一的跨河跨年體驗。

12月31日下午3時起，淡水漁人碼頭與八里將開設特色市集，集結超過50家品牌，從異國美食、排隊餐車到職人選物，讓民眾邊逛邊暖身。晚間演出卡司則橫跨台、日、韓，於20時26分施放煙火達到活動最高潮。

新北市文化局指出，在市集攤位可使用新北幣消費，完成指定任務即可獲得百元優惠券，提升逛市集的實惠度。活動當天下午4時起，淡水、八里地區將展開交通管制，建議民眾搭乘大眾運輸工具；無法到場者可透過電視與網路平台同步觀賞，安心在家迎新年。

