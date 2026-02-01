北台灣高溫降10度 濕冷連凍3天「3地區特別強烈」

氣象專家林得恩今表示，強冷空氣已升級為大陸冷氣團再度南下，受華南雲雨帶東移影響，昨晚起全台水氣明顯增多，北部、東北部及東部迎風面濕冷感特別強烈，預計將持續約3天；氣溫方面，北台灣高溫僅15至17度，中部與花蓮約18至20度，南部則降至21至25度；周三（2／3）起水氣才會逐漸減少，但基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有零星陣雨。

林得恩今（1）日於臉書粉專指出，自昨（1／31）晚起，強冷空氣升級為大陸冷氣團再度南下，受華南雲雨帶東移影響，全台水氣明顯增多，尤其北部、東北部及東部迎風面濕冷感特別強烈，且將持續約3天。

林得恩說，北台灣今日高溫僅15至17度，相比上周五（1／30）的高溫落差超過攝氏10度，中部與花蓮地區高溫也僅有攝氏18至20度左右，南部高溫則微幅降至攝氏21至25度。

林得恩指出，昨晚至明日（1／31至2／2）降雨範圍廣，北部及宜蘭昨晚至今日有短暫雨，中部及花東局部地區也有零星短暫雨，南部則多雲為主；明日北部、宜花東及中部山區仍有局部短暫雨，中部平地及南部維持多雲。

林得恩表示，周三（2／3）起水氣逐漸減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部仍有零星陣雨，其餘地區以多雲到晴為主。

