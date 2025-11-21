北台灣「這天起」再轉涼！下週恐有熱帶擾動…「11月還有颱風」專家解答了

全台天氣偏冷。圖／資料照

中央氣象署指出，全台今（21）日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，其中基隆北海岸、台灣東北部、東部地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區、恆春半島及新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區及馬祖、金門、澎湖則為多雲。另外，最新模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，但暫時對台並無影響。

本週天氣如何？

氣象專家吳德榮今（21）日在「洩天機教室」專欄指出，最新觀測資料顯示，台灣上空出現鬆散的中層雲，迎風面有低層雲通過，給北海岸、東北部局部地區帶來短暫降雨。根據最新歐洲模式（ECMWF）模式指出，今、明（21、22日）2天迎風面水氣偏少，但仍有局部短暫雨的機率；背風面則多雲時晴。

氣溫部分，吳德榮表示，今日北台略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；今日各地區氣溫為分別為北部17至24℃、中部16至27℃、南部15至28℃、東部16至27℃。

全台天氣變涼。圖／翻攝自中央氣象署

吳德榮引述最新模擬模式指出，下週日至週一（23、24日）各地晴到多雲、天氣穩定，白天舒適偏熱、早晚涼，東半部偶有局部零星雨，直到24日晚間起有一小股東北季風增強南下，作為迎風面的北部、東北部降雨機率上升，北台氣溫下降。

吳德榮接著表示，下週二（25日）下午起，東北季風轉為乾冷，各地轉為晴朗，氣溫回升、早晚偏涼；下週三、四（26、27日）東北季風已開始減弱，各地天氣維持晴朗，氣溫回升、早晚仍涼。此外，吳德榮還透露，各國模式都顯示，下週南海可能有熱帶擾動發展，預測路徑西進南海，但距離遙遠，目前無法影響台灣。

11月還有颱風是正常的嗎？

氣象專家林得恩則在粉專「林老師氣象站」說明，輕生11月仍屬颱風季尾端，平均每年仍有1、2個颱風生成，因此並非異常現象，這是因為11月西北太平洋仍有26至29°C的溫度，只要海溫高於26.5°C，就還是能供給颱風發展所需能量。

林得恩也表示，11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場，秋季季風轉換期的大尺度環流，使西北太平洋及南海海域仍有強季風輻合帶，再加上全球暖化促使海溫上升，容易觸發熱帶擾動生成，使颱風季有變長趨勢，才會讓大家覺得「11月有颱風的機率變高」，但並不代表今年天氣特別異常。



