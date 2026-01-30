北台灣2月急凍到0度？美國模式預測比「霸王寒流」還冷 鄭明典一句話解惑

霸王寒流要來了？你還記得2016年霸王級寒流席捲北半球，造成北台灣不少低海拔山區降雪，根據天氣粉專「觀氣象看天氣」指出，美國模式預測2月9日將迎來「比2016年霸王寒流還強」冷空氣，北台灣平地有機會出現0度。不過，前氣象局長鄭明典表示，目前預報仍有高度不確定性，加上水氣不足，不太可能出現如2016年霸王寒流的極端情況。

天氣粉專「觀氣象看天氣」日前以「相當誇張的預測」為題發文指出，美國模式預報顯示，2月9日上午8時，1500公尺高度零下10度線可能南壓至北台灣，換算平地氣溫有機會下探0度，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。

該粉專也提醒，儘管負北極振盪趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流，但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，「可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好。」

根據《TVBS》報導，鄭明典說明，氣象預報除了參考美國模式，還會比對其他國家數據，目前僅有美國模式預報出極端低溫。他提到，2月9日要達到2016年霸王級寒流的可能性不高，因為水氣沒有那麼多，大雪情況可以完全不考慮。

鄭明典進一步指出，台灣受到冷空氣影響的機率比一般情況高一點點，但電腦模式沒有那麼好，也沒有到那麼差，還需要再多觀察。

