北台越晚越冷剩13度！ 大陸冷氣團報到「挑戰10度以下」連凍3天

今天（13日）東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區降雨較持續，傍晚前將有局部大雨，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有短暫雨，苗栗以南則為多雲到晴天氣。中央氣象署提醒，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降，低溫恐剩下13度。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道今晨氣溫略升，截至凌晨5時02分，各地區平地的最低氣溫約在15至18度：北部（新北石門區）17.6度、中部（南投中寮鄉）14.6度、南部（台南楠西區）14.6度、東部（台東鹿野鄉）15.7度。

吳德榮提到，今晨觀測資料顯示，華南有中高雲移出、迎風面低層雲堆積，伴隨降水回波，北海岸、大台北東側及東北部有降雨，花蓮沿海有小範圍降雨；最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台越晚越冷。北部、東半部雲量增，有局部雨。各地區氣溫為：北部22降至13度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至28度。

吳德榮表示，明天（14日）起乾冷空氣南下，各地轉晴朗；明日至下週二（16日）晨、白天陽光下舒適，早晚很冷。明晚、下週一（15日）晨及下週二晨因輻射冷卻加成，氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來最強、為首波能降至「大陸冷氣團」標準（台北氣象站≦14度）的冷空氣，本島平地亦將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。

吳德榮指出，3500公尺以上高山，僅今日下半天短暫處在微量飄雪的「臨界條件」（水氣、氣溫），是否能順利飄雪尚待觀察，而明日起轉乾，飄雪條件更差。

吳德榮說，下週二白天起、週三（17日）冷空氣減弱，氣溫回升，天氣持續晴朗穩定；下週四（18日）西半部晴朗，東側水氣增、北海岸、東半部偶有局部短暫降雨的機率；三天都是白天舒適微熱、早晚涼的天氣。下週五（19日）有水氣從南海往台灣靠近，其影響程度？目前各國的模擬差異很大，需再觀察。

