北台轉濕冷！週末全台有雨 下週還有更強冷空氣報到

今起北台灣轉為濕冷天氣。（鏡報林煒凱）

今天（18日）受東北季風影響，台灣天氣轉為不穩定，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區出現短暫降雨，並有局部較大雨勢機率。中央氣象署指出，桃園以北、花東地區及恆春半島也有零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴。清晨各地偏涼，白天北台灣感受濕涼，中南部溫暖但日夜溫差大。

今天雨會下到哪？

中央氣象署說明，東北季風帶來水氣，迎風面雲量明顯增多，大台北東側、宜蘭已有降雨回波。氣溫方面，清晨低溫約15至20度，局部地區更低，白天北部及宜蘭高溫約21至23度，中南部與花東則落在24至27度。離島方面，澎湖、金門、馬祖皆為多雲短暫雨天氣型態。

接下來幾天會更潮濕嗎？

氣象專家吳德榮指出，明、後天（19、20日）東北季風稍微減弱，但南方雲系北移，台灣上空雲層增多，雨區將擴大，全台都有降雨機率。其中週六（20日）水氣最為豐沛，下雨時間拉長，連中、南部也有明顯降雨機會。

到了週日（21日），另一波東北季風增強，北部及東半部轉為局部短暫雨，北台灣再度轉涼，中、南部天氣相對穩定。下週一（22日）起季風轉乾，北部雨後多雲但仍偏涼，東半部仍有局部短暫雨。吳德榮提醒，下週三（24日）還有一波較強冷空氣南下，目前模擬仍屬東北季風等級，後續變化仍需持續觀察。

此外，東北風偏強，沿海及離島有平均風力6級以上、陣風8級以上機率，海邊活動須注意安全；清晨中南部易有低雲或局部霧，行車也要留意能見度。

