北台８縣市簽署有愛合作宣言

「有愛城市無障礙微旅行─有愛旅圖」，串聯七區景點、在地組織與有愛店家認證商店，規劃六條主題路線。（翻攝自多扶接送臉書）

記者楊耀華∕基隆報導

一一四年度北台區域發展推動委員會首長會議十九日在基隆市盛大舉辦，以「有愛城市．城市創新」為主軸，邀集北台八縣市首長及代表齊聚一堂，除檢視年度合作成果外，並共同簽署「有愛城市合作宣言」，宣示將以人本價值為核心，攜手打造世代共好、永續宜居的北台生活圈。

會議由基隆市副市長邱佩琳主持，包括宜蘭縣代理縣長林茂盛、台北市副市長林奕華、新北市副市長劉和然、桃園市秘書長溫代欣、新竹市秘書長張治祥、新竹縣秘書長李安妤、苗栗縣參議許滿顯以及國家發展委員會代表等人與會，共同見證北台區域合作的重要里程碑。

邱佩琳表示，北台區域發展推動委員會自二００四年成立至今已邁入第二十二個年頭，歷經不同縣市首長更迭，仍能持續深化合作、累積成果，實屬難得，今年基隆市擔任主政縣市，特別將市府核心施政理念「有愛城市」融入區域合作精神，強調「傾聽與參與」，期盼從婦幼照顧、長照服務到環境永續等各層面，皆能回應民眾真實需求，落實照顧所有族群的共同目標。

在實質合作成果方面，今年度北台八縣市共推動二十三項跨域合作方案，包括智慧交通方面「八縣市智慧型電子站牌建置計畫」持續推進，環境永續方面推動「焚化再生粒料執行作法標竿學習」強化資源循環利用成效；跨域關懷層面，北台各縣市延續推動「幸福保衛站」與「百萬人種百萬樹」等計畫。

會議最後，北台八縣市代表共同簽署「有愛城市合作宣言」，彙整各議題組年度合作精隨，涵蓋全齡友善、智慧照護、永續環境、多元文化交流等八大核心面向，作為未來持續深化區域合作的重要指引。