北台1知名商圈變空城 在地人吐蕭條原因：無法避免

隨著時代變遷，不少過往熱鬧繁榮的商圈逐漸沒落，令人唏噓。連鎖手機包膜業者近來分享新北板橋後站中山路一段50巷周邊商圈的現況，過往熱鬧的人潮、街邊的攤販已不復見，貼文引來不少人感嘆，直呼是時代的眼淚。在地人也吐露沒落原因，普遍認為和攤商頻被取締而離開、網路購物興起有關，變成這樣的狀態無法避免。

在板橋開設分店的連鎖手機包膜業者，日前在社群平台Threads上發出影片，分享板橋後站中山路一段50巷周邊的現況，只見許多店家拉下鐵門，過往會出現的小吃、女裝流動攤販也不見蹤影，街上幾乎沒有人潮。業者感嘆，板橋後站10年前、20年前人山人海，不少人都會來逛街，如今卻成為「純居民區」，商圈轉移後，過往的榮景已不復見。

影片曝光後，有人貼出15年前商圈的照片與影片，琳瑯滿目的小吃與各種精美服飾，吸引不少民眾前來消費，相當繁榮。

不少人留言感嘆，以前走路甚至要用擠的，「要哭了，小屁拉麵、大柱子、家有賤貨、布魯克林、dr.remix、壹咖啡、0204，還有好多忘記名子的店家…懷念的Y2K」、「國中時期的西門町」、「很想念故鄉雞腿飯」、「以前板橋原宿還常請知名藝人在透明櫥窗接受訪問，後站唱片行也是，當時的後站非常熱鬧」。

網友也分析商圈沒落的原因，包括攤商頻被取締無法擺攤、網路購物興起，「因為不能擺攤一直被檢舉，沒有攤位沒有商家怎麼會有人潮？」、「沒有違規的小吃攤後，就沒有人了」、「以前的熱鬧來自於違規，現在的整潔來自於法規」、「不意外啊，當你常用網拍的情況下，商店街就是要慢慢退場了啊」、「時代本來就在變，網路排擠擠掉大量生意，這種狀態無法避免」。

