北回歸線加南灣 雙主軸打造臺灣觀光新品牌

交通部次長林國顯說明政策。(行政院提供)

為了推展我國觀光亮點，交通部今天(6日)在行政院院會中報告「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫」，未來4年以「北回之巔」和「微笑南灣」為兩大主軸，投入超過百億元經費，串聯阿里山、澎湖及墾丁國家公園等臺灣特色景點，發展臺灣觀光亮點。

「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫」，以串聯臺灣北回歸線地理軸帶及南灣半島區域，打造「北回之巔」和「微笑南灣」雙主軸的新魅力景點，交通部次長林國顯表示，本次推出的「北回之巔旗艦計畫-微笑南灣in臺灣計畫」，是115年到118年的4年計畫，將投入100.14億元執行10個亮點計畫，希望帶動地區發展，同時結合北回歸線上下25公里的景點及微笑南灣兩個軸線，盤點10個點，發展成1個觀光面。

交通部也表示，計畫不只限於這10個亮點，觀光署將整合阿里山、澎湖、日月潭、西拉雅、縱谷、東海岸、雲嘉南濱海、大鵬灣等8個管理處，並與玉山、墾丁2個國家公園以及屏東縣政府跨部會合作，推出「新8景、雙魅力」，希望吸引更多旅客。

交通部表示，2024年來臺的國際觀光旅客是785萬人次，今年截至11月5日有693萬人次，預計到年底可達820萬到825萬人次之間。

行政院院長卓榮泰請交通部、環境部、文化部共同努力，做到「讓城市有傳說、讓人物有故事、讓軸線有生態、讓海岸都是我們的資源」四大目標。卓院長也指示交通部觀光署加速推動這項計畫，務必於116年前完成「嘉義」、「澎湖與南灣」，以及「花蓮、玉里」三部曲，並於117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。